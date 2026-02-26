Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön

A helyi rendőrség a kamerafelvételek alapján próbálja a azonosítani a tettest. • Fotó: Kiss Barbara

A helyi rendőrség a kamerafelvételek alapján próbálja a azonosítani a tettest.

Fotó: Kiss Barbara

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.

Székelyhon

2026. február 26., 18:462026. február 26., 18:46

2026. február 26., 18:492026. február 26., 18:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egyelőre nem ismert, mi motiválta a rongálót: elképzelhető, hogy hirtelen indulat áll a háttérben, de az sem kizárt, hogy korábban felgyülemlett elégedetlenség vezetett a tetthez,

az újonnan felszerelt közlekedési lámpák ugyanis vegyes fogadtatásban részesültek a városban.

Többen amiatt bírálják felszerelésüket, hogy lassítják a forgalmat. Az adott kereszteződésben azonban a berendezések még nem voltak beüzemelve.

Hirdetés

Mint Tóth-Birtalan Csaba alpolgármestertől megtudtuk, a jelzőlámpák felszerelése megelőzte a mobilitási tervben szereplő új közszállítási rend bevezetését, így ameddig az új járatok nem kezdik meg működésüket, több útkereszteződésben – például a Gólya, a Kórház és a Bălcescu utcában, valamint az érintett helyszínen is – a lámpák sárgán villogó üzemmódban vannak.

• Fotó: Kiss Barbara Galéria

Fotó: Kiss Barbara

A rongálás vélhetően nappal történt,

a helyi rendőrség vizsgálatot indított az ügyben,

és elemzi a környék térfigyelő kameráinak felvételeit az elkövető azonosítása érdekében.

Sepsiszentgyörgy Rongálás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 26., csütörtök

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban

Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
2026. február 26., csütörtök

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról

Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
2026. február 26., csütörtök

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
2026. február 25., szerda

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket

Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
2026. február 25., szerda

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
2026. február 25., szerda

Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen

A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.

Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen
Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen
2026. február 25., szerda

Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen

Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.

Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen
Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen
2026. február 25., szerda

Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen
2026. február 24., kedd

Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken

Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.

Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken
Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken
2026. február 24., kedd

Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken
2026. február 24., kedd

Gyalogátjárón gázoltak el egy idős nőt Sepsiszentgyörgyön

Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.

Gyalogátjárón gázoltak el egy idős nőt Sepsiszentgyörgyön
Gyalogátjárón gázoltak el egy idős nőt Sepsiszentgyörgyön
2026. február 24., kedd

Gyalogátjárón gázoltak el egy idős nőt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Sepsiszentgyörgyre látogat a nép ügyvédje

Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.

Sepsiszentgyörgyre látogat a nép ügyvédje
Sepsiszentgyörgyre látogat a nép ügyvédje
2026. február 24., kedd

Sepsiszentgyörgyre látogat a nép ügyvédje
2026. február 24., kedd

Erdei sétára mentek, egyiküket megtámadta egy medve

Könnyebb sérüléssel megúszta egy oltszemi fiatalember azt a medvetámadást, amelyben szombaton volt része a faluhoz közeli erdőben.

Erdei sétára mentek, egyiküket megtámadta egy medve
Erdei sétára mentek, egyiküket megtámadta egy medve
2026. február 24., kedd

Erdei sétára mentek, egyiküket megtámadta egy medve
2026. február 24., kedd

A szükségesnél kevesebb emberrel próbál helytállni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

A szükségesnél kevesebb emberrel próbál helytállni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
A szükségesnél kevesebb emberrel próbál helytállni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
2026. február 24., kedd

A szükségesnél kevesebb emberrel próbál helytállni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!