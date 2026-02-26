Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.

Egyelőre nem ismert, mi motiválta a rongálót: elképzelhető, hogy hirtelen indulat áll a háttérben, de az sem kizárt, hogy korábban felgyülemlett elégedetlenség vezetett a tetthez,

Többen amiatt bírálják felszerelésüket, hogy lassítják a forgalmat. Az adott kereszteződésben azonban a berendezések még nem voltak beüzemelve.

Mint Tóth-Birtalan Csaba alpolgármestertől megtudtuk, a jelzőlámpák felszerelése megelőzte a mobilitási tervben szereplő új közszállítási rend bevezetését, így ameddig az új járatok nem kezdik meg működésüket, több útkereszteződésben – például a Gólya, a Kórház és a Bălcescu utcában, valamint az érintett helyszínen is – a lámpák sárgán villogó üzemmódban vannak.