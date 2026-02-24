Gyalogátjárón gázoltak el egy idős nőt Sepsiszentgyörgyön

Az idős nő szabályosan kelt át a kijelölt gyalogátjárón. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
A baleset a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan úton történt kedden, dél körül. A Kovászna megyei rendőrség a a történtek kapcsán közölte:
A sérültet kórházba szállították, a jármű vezetőjét pedig alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye negatív lett. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a körülmények tisztázása érdekében.
A háromszéki rendőrök rendszeresen szerveznek olyan akciókat, amelyek a gyalogosok biztonságát célozzák és felhívják a figyelmet a balesetek megelőzésére. A statisztikák szerint 2025-ben a súlyos közúti balesetek csaknem 10 százalékban olyan gyalogosok miatt következtek be, akik nem tartották be a szabályokat. A rendőrségi mérleg szerint ezekben a balesetekben tavaly egy személy életét vesztette, kettő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
