Gyalogátjárón gázoltak el egy idős nőt Sepsiszentgyörgyön

Az idős nő szabályosan kelt át a kijelölt gyalogátjárón. Képünk illusztráció

Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.

Székelyhon 2026. február 24., 17:002026. február 24., 17:00

A baleset a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan úton történt kedden, dél körül. A Kovászna megyei rendőrség a a történtek kapcsán közölte:

az idős nő kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át, amikor a gépjármű elütötte.

A sérültet kórházba szállították, a jármű vezetőjét pedig alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye negatív lett. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a körülmények tisztázása érdekében.