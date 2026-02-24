Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

Fotó: Bors Béla
Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.
A forgalom enyhítése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele érdekében új kijárat nyílt az Erőss Zsolt Aréna parkolójából – számolt be a megnyitást követően Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Mint részletezi:
Fontos tudni, hogy a kijárat kizárólag a parkolóból kifelé irányuló forgalomra használható, ezt behajtani tilos táblákkal is jelzik a közpénzügyi hivatal parkolójának irányából.
Fotó: Bors Béla
Az alpolgármester szerint az új útvonal jelentős könnyebbséget jelent a gépjárművezetők számára a reggeli és délutáni csúcsidőben, valamint a nagyobb sportesemények és rendezvények alkalmával.
Az útvonal kialakítását követően az aszfaltot is leterítették decemberben, ám a terület sokáig le volt zárva, ugyanis a forgalmi változáshoz szükség vol a közlekedésrendészet beleegyezésére is, amit szintén decemberben igényeltek, és mostanra sikerült megkapni.
Elkészült az alap, csütörtökön pedig le is terítették az első réteg aszfaltot arra az új útra, amely az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesíteni a jövőben.
Noha tavaly decemberben elkészült Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkoló újabb kijárata a Decemberi forradalom utca felé, azóta is zárva van. Megnyitásával elkerülhető lesz a Stadion utcában keletkező torlódás.
Ennek köszönhetően február végén megnyílhatott az útszakasz a forgalom számára.
A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.
Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.
„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.
Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).
A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.
A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.
Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.
szóljon hozzá!