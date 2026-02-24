Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.

A forgalom enyhítése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele érdekében új kijárat nyílt az Erőss Zsolt Aréna parkolójából – számolt be a megnyitást követően Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Mint részletezi:

a munkálatok elsődleges célja a parkoló gyorsabb elhagyásának biztosítása, valamint a Nagy Imre Általános Iskola melletti útszakasz tehermentesítése.

Fontos tudni, hogy a kijárat kizárólag a parkolóból kifelé irányuló forgalomra használható, ezt behajtani tilos táblákkal is jelzik a közpénzügyi hivatal parkolójának irányából.

Az alpolgármester szerint az új útvonal jelentős könnyebbséget jelent a gépjárművezetők számára a reggeli és délutáni csúcsidőben, valamint a nagyobb sportesemények és rendezvények alkalmával.

Mint ismert, a tehermentesítő útszakasz kialakításához tavaly ősszel fogtak hozzá, a helyszínen pedig egy csőtörést is ki kellett javítani.

Az útvonal kialakítását követően az aszfaltot is leterítették decemberben, ám a terület sokáig le volt zárva, ugyanis a forgalmi változáshoz szükség vol a közlekedésrendészet beleegyezésére is, amit szintén decemberben igényeltek, és mostanra sikerült megkapni.

Ennek köszönhetően február végén megnyílhatott az útszakasz a forgalom számára.