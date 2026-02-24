Rovatok
Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

• Fotó: Bors Béla

Fotó: Bors Béla

Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.

Tamás Attila

2026. február 24., 17:352026. február 24., 17:35

A forgalom enyhítése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele érdekében új kijárat nyílt az Erőss Zsolt Aréna parkolójából – számolt be a megnyitást követően Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Mint részletezi:

a munkálatok elsődleges célja a parkoló gyorsabb elhagyásának biztosítása, valamint a Nagy Imre Általános Iskola melletti útszakasz tehermentesítése.

Fontos tudni, hogy a kijárat kizárólag a parkolóból kifelé irányuló forgalomra használható, ezt behajtani tilos táblákkal is jelzik a közpénzügyi hivatal parkolójának irányából.

• Fotó: Bors Béla Galéria

Fotó: Bors Béla

Az alpolgármester szerint az új útvonal jelentős könnyebbséget jelent a gépjárművezetők számára a reggeli és délutáni csúcsidőben, valamint a nagyobb sportesemények és rendezvények alkalmával.

Mint ismert, a tehermentesítő útszakasz kialakításához tavaly ősszel fogtak hozzá, a helyszínen pedig egy csőtörést is ki kellett javítani.

Az útvonal kialakítását követően az aszfaltot is leterítették decemberben, ám a terület sokáig le volt zárva, ugyanis a forgalmi változáshoz szükség vol a közlekedésrendészet beleegyezésére is, amit szintén decemberben igényeltek, és mostanra sikerült megkapni.

korábban írtuk

Aszfalt került az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesítő útra
Aszfalt került az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesítő útra

Elkészült az alap, csütörtökön pedig le is terítették az első réteg aszfaltot arra az új útra, amely az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesíteni a jövőben.

korábban írtuk

Hatósági engedélyre várnak a torlódás csökkentéséhez Csíkszeredában
Hatósági engedélyre várnak a torlódás csökkentéséhez Csíkszeredában

Noha tavaly decemberben elkészült Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkoló újabb kijárata a Decemberi forradalom utca felé, azóta is zárva van. Megnyitásával elkerülhető lesz a Stadion utcában keletkező torlódás.

Ennek köszönhetően február végén megnyílhatott az útszakasz a forgalom számára.

Csíkszék Csíkszereda
