Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól

A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.
2026. február 24., 16:482026. február 24., 16:48
A nem kormányzati ügyfelek bankbetétei idén januárban az előző hónaphoz képest 1,8 százalékkal 664,101 milliárd lejre csökkentek, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 6,3 százalékkal (reálértéken mínusz 3 százalékkal) emelkedtek a Román Nemzeti Bank (BNR) kedden közzétett adatai szerint – ismerteti az Agerpres.
A nem kormányzati ügyfeleknek a bankbetétek teljes volumenében 68,2 százalékos részesedésű lejbetétei decemberhez képest 2,3 százalékkal 453,049 milliárd lejre csökkentek, tavaly januárhoz képest pedig 3,7 százalékkal (reálértéken mínusz 5,4 százalékkal) emelkedtek.
(euróban kifejezve 1 százalékkal mérséklődtek). A múlt év januárjához viszonyítva a lejben kifejezett devizamegtakarítások 11,5 százalékkal (euróban kifejezve 8,5 százalékkal) emelkedtek.
Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.
Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).
A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.
Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.
Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.
Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.
