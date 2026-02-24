Rovatok
Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.

Székelyhon

2026. február 24., 16:482026. február 24., 16:48

2026. február 24., 16:492026. február 24., 16:49

A nem kormányzati ügyfelek bankbetétei idén januárban az előző hónaphoz képest 1,8 százalékkal 664,101 milliárd lejre csökkentek, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 6,3 százalékkal (reálértéken mínusz 3 százalékkal) emelkedtek a Román Nemzeti Bank (BNR) kedden közzétett adatai szerint – ismerteti az Agerpres.

A nem kormányzati ügyfeleknek a bankbetétek teljes volumenében 68,2 százalékos részesedésű lejbetétei decemberhez képest 2,3 százalékkal 453,049 milliárd lejre csökkentek, tavaly januárhoz képest pedig 3,7 százalékkal (reálértéken mínusz 5,4 százalékkal) emelkedtek.

A BNR adatai szerint a háztartások lejben kifejezett devizabetétei idén januárban decemberhez képest 1,1 százalékkal 142,691 milliárd lejre csökkentek

(euróban kifejezve 1 százalékkal mérséklődtek). A múlt év januárjához viszonyítva a lejben kifejezett devizamegtakarítások 11,5 százalékkal (euróban kifejezve 8,5 százalékkal) emelkedtek.

Belföld Gazdaság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él

Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
2026. február 24., kedd

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén

A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
2026. február 24., kedd

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
2026. február 24., kedd

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé

A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
2026. február 24., kedd

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
2026. február 24., kedd

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában

Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
2026. február 24., kedd

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal

Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
2026. február 24., kedd

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján

Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
2026. február 24., kedd

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
2026. február 24., kedd

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön

Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön
A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön
2026. február 24., kedd

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 24., kedd

Kifordulhat az esernyő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.

Kifordulhat az esernyő
Kifordulhat az esernyő
2026. február 24., kedd

Kifordulhat az esernyő
