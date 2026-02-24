Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól

A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.

A nem kormányzati ügyfelek bankbetétei idén januárban az előző hónaphoz képest 1,8 százalékkal 664,101 milliárd lejre csökkentek, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 6,3 százalékkal (reálértéken mínusz 3 százalékkal) emelkedtek a Román Nemzeti Bank (BNR) kedden közzétett adatai szerint – ismerteti az Agerpres.

A nem kormányzati ügyfeleknek a bankbetétek teljes volumenében 68,2 százalékos részesedésű lejbetétei decemberhez képest 2,3 százalékkal 453,049 milliárd lejre csökkentek, tavaly januárhoz képest pedig 3,7 százalékkal (reálértéken mínusz 5,4 százalékkal) emelkedtek.