Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén

A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon 2026. február 24., 17:202026. február 24., 17:20

A tárcavezető a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AgriFish) brüsszeli ülésén ismertette javaslatait. A mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett, Barbu üdvözölte a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv felülvizsgálatát, ugyanakkor közölte: továbbra is

vannak olyan gyakorlatok – például a visszaszámlázás, a kikényszerített árengedmények, illetve a polchoz jutás korlátozása és a saját márkák túlzott térnyerése –, amelyek hátrányosan érintik a termelők jövedelmét.