Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon

2026. február 24., 17:202026. február 24., 17:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AgriFish) brüsszeli ülésén ismertette javaslatait. A mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett, Barbu üdvözölte a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv felülvizsgálatát, ugyanakkor közölte: továbbra is

vannak olyan gyakorlatok – például a visszaszámlázás, a kikényszerített árengedmények, illetve a polchoz jutás korlátozása és a saját márkák túlzott térnyerése –, amelyek hátrányosan érintik a termelők jövedelmét.

Hirdetés

A miniszter négy intézkedést javasolt a tisztességtelen gyakorlatok visszaszorítására:

  • a saját márkás termékek arányának 20 százalékra való korlátozását,

  • azonos termékkategórián belül egységes vagy hasonló árrés alkalmazását,

  • a visszaszámlázások és kikényszerített árengedmények megszüntetését,

  • valamint a diszkontok egyértelmű szabályozását az önköltség alatti értékesítés megelőzése érdekében.

Florin Barbu hangsúlyozta, hogy a cél a hozzáadott érték igazságosabb elosztása az agrár-élelmiszerláncban, az uniós belső piac szabályainak tiszteletben tartásával. Szerinte a helyi termelők piacra jutásának biztosítása az élelmezésbiztonság és az uniós gazdasági sokszínűség szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 24., kedd

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség

Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
2026. február 24., kedd

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket

„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
2026. február 24., kedd

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él

Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól

A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
2026. február 24., kedd

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
2026. február 24., kedd

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé

A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
2026. február 24., kedd

Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé
2026. február 24., kedd

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában

Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
2026. február 24., kedd

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal

Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
2026. február 24., kedd

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján

Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
2026. február 24., kedd

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
2026. február 24., kedd

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön

Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön
A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön
2026. február 24., kedd

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!