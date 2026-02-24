Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Több házkutatási parancsot hajtottak végre Szeben és Beszterce-Naszód megyében kedden, az ügyben csalás, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás és hamis okirat felhasználása miatt folyik nyomozás.
A gyanú szerint 2025 szeptemberétől napjainkig két,
A hatóságok becslése szerint a kár eléri a 100 ezer eurót, amelyet sikerült megtéríteni.
Az egyik járművet február 22-én a borsi határátkelőnél állították meg, és vonták ki a forgalomból a határrendészek, a másikat a maros megyei rendőrök találták meg a nyomozás során. A házkutatások során elektronikai eszközöket és különböző iratokat foglaltak le bizonyítékként. Emellett F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközöket is találtak.
A rendőrök két,
akiket 24 órára őrizetbe vettek. A 37 éves gyanúsított esetében az ügyészség előzetes letartóztatást indítványoz. A nyomozás folytatódik – írják a közleményben.
A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.
A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.
Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.
Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.
Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az állami költségvetés tervezete elméletileg a jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé.
Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik.
A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air hétfőn az MTI-vel.
