Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. február 24., 16:222026. február 24., 16:22

Több házkutatási parancsot hajtottak végre Szeben és Beszterce-Naszód megyében kedden, az ügyben csalás, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás és hamis okirat felhasználása miatt folyik nyomozás.

A gyanú szerint 2025 szeptemberétől napjainkig két,

Franciaországban és Olaszországban körözött személygépkocsit értékesítettek Maros és Beszterce-Naszód megyei vevőknek.

A hatóságok becslése szerint a kár eléri a 100 ezer eurót, amelyet sikerült megtéríteni.

Az egyik járművet február 22-én a borsi határátkelőnél állították meg, és vonták ki a forgalomból a határrendészek, a másikat a maros megyei rendőrök találták meg a nyomozás során. A házkutatások során elektronikai eszközöket és különböző iratokat foglaltak le bizonyítékként. Emellett F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközöket is találtak.

A rendőrök két,

37 és 54 éves szebeni férfit állítottak elő,

akiket 24 órára őrizetbe vettek. A 37 éves gyanúsított esetében az ügyészség előzetes letartóztatást indítványoz. A nyomozás folytatódik – írják a közleményben.

Marosszék Rendőrség
