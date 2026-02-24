Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé

A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.

Székelyhon 2026. február 24., 16:302026. február 24., 16:30

A politikust a parlamentben arról kérdezték, hogy mikor kerül a jogszabályjavaslat a képviselők és szenátorok elé. Erre válaszul a jövő hét végét jelölte meg Neacșu. Hozzátette, hogy

a pénzügyminisztertől egyelőre nem kapta meg a költségvetés tervezetének vázlatát, „csupán néhány részletesebb számadatot”