Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé

Mire mennyi jut idén az országban? Hamarosan kiderül. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Mire mennyi jut idén az országban? Hamarosan kiderül. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.

Székelyhon

2026. február 24., 16:302026. február 24., 16:30

A politikust a parlamentben arról kérdezték, hogy mikor kerül a jogszabályjavaslat a képviselők és szenátorok elé. Erre válaszul a jövő hét végét jelölte meg Neacșu. Hozzátette, hogy

a pénzügyminisztertől egyelőre nem kapta meg a költségvetés tervezetének vázlatát, „csupán néhány részletesebb számadatot”

– ismerteti az Agerpres.

Marian Neacșu közölte, hogy a PSD fenntartja a költségvetésbe javasolt valamennyi intézkedését, beleértve a nyugdíjasoknak szánt támogatásokat is, amelyekhez továbbra is finanszírozási forrásokat keresnek.

Belföld Gazdaság
