Kormányfőhelyettes: jövő hét végén kerül a költségvetés tervezete a parlament elé

Mire mennyi jut idén az országban? Hamarosan kiderül. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A 2026-os állami költségvetés tervezetét várhatóan a jövő hét végén terjeszti a kormány a parlament elé – jelentette ki kedden Marian Neacșu szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök-helyettes.
A politikust a parlamentben arról kérdezték, hogy mikor kerül a jogszabályjavaslat a képviselők és szenátorok elé. Erre válaszul a jövő hét végét jelölte meg Neacșu. Hozzátette, hogy
– ismerteti az Agerpres.
Marian Neacșu közölte, hogy a PSD fenntartja a költségvetésbe javasolt valamennyi intézkedését, beleértve a nyugdíjasoknak szánt támogatásokat is, amelyekhez továbbra is finanszírozási forrásokat keresnek.
A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.
Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.
Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.
Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az állami költségvetés tervezete elméletileg a jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé.
Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik.
