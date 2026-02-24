Rovatok
Kelemen Hunor: jövő héten kerülhet a parlament elé a büdzsétervezet

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az állami költségvetés tervezete elméletileg a jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé.

Székelyhon

2026. február 24., 12:572026. február 24., 12:57

A RFI-nek nyilatkozva Kelemen kedden elmondta, hogy jelenleg még zajlanak technikai megbeszélések a kormányfőhelyettes és miniszterek között, és még sor fog kerülni koalíciós megbeszélésekre is ebben az ügyben – írja az Agerpres.

Az RMDSZ-elnök szerint van néhány kérdés, amelyben még nem sikerült lezárni a tárgyalásokat, ezek egyike a közberuházásokat érinti.

„Ezek a közberuházások tartják fenn mind a román gazdaságot, mind a román vállalatokat. Be kell látnunk, hogy

Idézet
ha bizonyos területeken leállnak a közberuházások, akkor a román vállalatok mennek csődbe, nem a multinacionális vállalatok”

– mutatott rá Kelemen.

Társfinanszírozásokra van szükség az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt és az európai alapokból finanszírozott projektek esetében is, és ezt a fejezetet még nem sikerült lezárni – mondta.

A szociális csomag, a nyugdíjasok támogatása ügyében sem sikerült még közös nevezőre jutniuk.

Az RMDSZ javaslata az volt, hogy a 3000 lej alatti nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok kapjanak erre az évre egy fix összegű támogatást, amelyet egy vagy két részletben kapnának meg, de még nem született döntés a koalícióban – magyarázta a politikus. Hozzátette:

megbeszélések zajlanak még a PNRR határidőre meg nem valósítható mérföldkövei miatt is,

amennyiben ezek is kihatással lesznek az állami büdzsére, mivel vagy pénzösszegeket veszít általuk az ország, vagy az állami költségvetésből kell fedezni azokat, ahol már elkezdődtek a beruházások. Arra a kérdésre, hogy milyen mérföldkövek nem fognak megvalósulni a PNRR-ből, Kelemen a napelemgyártásra és a hidrogénalapú üzemanyag előállítására vonatkozó célkitűzést említette meg.

A múlt évben, amikor Románia újratárgyalta az EU-val a PNRR-be foglalt mérföldköveket és célkitűzéseket, minden minisztérium azért küzdött, hogy megtartsa a projektjeit. És most egyes minisztériumok arra ébrednek, hogy nem tudják teljesíteni azokat – summázta a politikus, aki szerint

butaság volt a PNRR-be irrealista célkitűzéseket belefoglalni.

„Hülyeség volt például a hidrogént belefoglalni a PNRR-be, mert a világon sehol sem volt tökéletesített ez a technológia. És azt hittük, hogy majd mi véghez viszünk valami hatalmasat ezen a téren. Szóval ez már kezdettől fogva hiba volt” – nyomatékosította Kelemen Hunor.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
