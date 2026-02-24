Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az állami költségvetés tervezete elméletileg a jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé.
A RFI-nek nyilatkozva Kelemen kedden elmondta, hogy jelenleg még zajlanak technikai megbeszélések a kormányfőhelyettes és miniszterek között, és még sor fog kerülni koalíciós megbeszélésekre is ebben az ügyben – írja az Agerpres.
Az RMDSZ-elnök szerint van néhány kérdés, amelyben még nem sikerült lezárni a tárgyalásokat, ezek egyike a közberuházásokat érinti.
„Ezek a közberuházások tartják fenn mind a román gazdaságot, mind a román vállalatokat. Be kell látnunk, hogy
– mutatott rá Kelemen.
Társfinanszírozásokra van szükség az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt és az európai alapokból finanszírozott projektek esetében is, és ezt a fejezetet még nem sikerült lezárni – mondta.
Az RMDSZ javaslata az volt, hogy a 3000 lej alatti nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok kapjanak erre az évre egy fix összegű támogatást, amelyet egy vagy két részletben kapnának meg, de még nem született döntés a koalícióban – magyarázta a politikus. Hozzátette:
amennyiben ezek is kihatással lesznek az állami büdzsére, mivel vagy pénzösszegeket veszít általuk az ország, vagy az állami költségvetésből kell fedezni azokat, ahol már elkezdődtek a beruházások. Arra a kérdésre, hogy milyen mérföldkövek nem fognak megvalósulni a PNRR-ből, Kelemen a napelemgyártásra és a hidrogénalapú üzemanyag előállítására vonatkozó célkitűzést említette meg.
A múlt évben, amikor Románia újratárgyalta az EU-val a PNRR-be foglalt mérföldköveket és célkitűzéseket, minden minisztérium azért küzdött, hogy megtartsa a projektjeit. És most egyes minisztériumok arra ébrednek, hogy nem tudják teljesíteni azokat – summázta a politikus, aki szerint
„Hülyeség volt például a hidrogént belefoglalni a PNRR-be, mert a világon sehol sem volt tökéletesített ez a technológia. És azt hittük, hogy majd mi véghez viszünk valami hatalmasat ezen a téren. Szóval ez már kezdettől fogva hiba volt” – nyomatékosította Kelemen Hunor.
Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik.
A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air hétfőn az MTI-vel.
Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.
Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.
Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.
Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.
Emésztőgödörbe esett pónilovat mentettek ki vasárnap a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai Alsóboldogfalván.
Lakóházban csaptak fel a lángok hétfőn este Vidrátszeg főutcáján, a tűzoltók már elkezdték az oltást – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.
A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.
szóljon hozzá!