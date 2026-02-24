Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.
A hatóságok szerint a forgalmat mindkét irányban lezárták az 1-es országút 271-es kilométerénél, a közelben lakókat pedig megelőző jelleggel evakuálták, a rendőrök 800 négyzetméteres biztonsági körzetet alakítottak ki, és Ro-Alert üzenetet küldtek a lakosságnak – írja az Agerpres hírügynökség.
A Szeben megyei rendőrség tájékoztatása szerint emberi sérülés nem történt.
A helyszínre tűzoltó- és mentőegységeket vezényeltek ki, és kirendeltek egy CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) szakfelderítést végző csapatot, valamint tűzoltórobotokat a Brassó megyei katasztrófavédelemtől.
Miután a tartálykocsit visszahelyezték a kerekeire, elvontatták egy biztonságos helyre Skorei határába, távol a lakott területtől, és újraindították a forgalmat. A nap folyamán egy másik tartálykocsit küldenek oda, hogy átfejtsék a butángázt, de érkezéséig egy tűzoltó egység a helyszínen marad – közöte a katasztrófavédelmi felügyelsőég.
A rendőrségi vizsgálatok nyomán kiderült, hogy a tartálykocsit Brassó irányából Nagyszeben felé vezető, Prahova megyei, 51 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött, amely lefutott az útról és nekiütközött egy ház kerítésének, majd felborult.
Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.
Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.
Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.
Emésztőgödörbe esett pónilovat mentettek ki vasárnap a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai Alsóboldogfalván.
Lakóházban csaptak fel a lángok hétfőn este Vidrátszeg főutcáján, a tűzoltók már elkezdték az oltást – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.
A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.
Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.
Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.
szóljon hozzá!