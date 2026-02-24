Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.

A hatóságok szerint a forgalmat mindkét irányban lezárták az 1-es országút 271-es kilométerénél, a közelben lakókat pedig megelőző jelleggel evakuálták, a rendőrök 800 négyzetméteres biztonsági körzetet alakítottak ki, és Ro-Alert üzenetet küldtek a lakosságnak – írja az Agerpres hírügynökség.

A Szeben megyei rendőrség tájékoztatása szerint emberi sérülés nem történt.

A helyszínre tűzoltó- és mentőegységeket vezényeltek ki, és kirendeltek egy CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) szakfelderítést végző csapatot, valamint tűzoltórobotokat a Brassó megyei katasztrófavédelemtől.

Hirdetés

Miután a tartálykocsit visszahelyezték a kerekeire, elvontatták egy biztonságos helyre Skorei határába, távol a lakott területtől, és újraindították a forgalmat. A nap folyamán egy másik tartálykocsit küldenek oda, hogy átfejtsék a butángázt, de érkezéséig egy tűzoltó egység a helyszínen marad – közöte a katasztrófavédelmi felügyelsőég.

A rendőrségi vizsgálatok nyomán kiderült, hogy a tartálykocsit Brassó irányából Nagyszeben felé vezető, Prahova megyei, 51 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött, amely lefutott az útról és nekiütközött egy ház kerítésének, majd felborult.