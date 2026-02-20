Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program

A közleményben emlékeztettek, hogy az energiautalványokat az EPIDS online platformon , a polgármesteri hivatalokban vagy a postahivataloknál kérelmezhetik a kiszolgáltatott fogyasztók.

Az ANPIS tájékoztatása szerint a program elindításától 1 016 852 támogatási igénylést töltöttek fel az EPIDS platformra, és ezek közül 724 847-et hagytak jóvá. Az ügynökség eddig összesen 197,6 millió lejt utalt át az állami támogatásra jogosult személyek energiakártyáira – írja az Agerpres hírügynökség.