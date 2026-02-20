Rovatok
Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program

Képünk illusztráció • Fotó: Jakab Mónika

Képünk illusztráció

Fotó: Jakab Mónika

Meghosszabbították 2026. december végéig a villanyszámla-támogatási programot – tájékoztatott pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Székelyhon

2026. február 20., 19:532026. február 20., 19:53

A közleményben emlékeztettek, hogy az energiautalványokat az EPIDS online platformon, a polgármesteri hivatalokban vagy a postahivataloknál kérelmezhetik a kiszolgáltatott fogyasztók.

A havi 50 lejes támogatás kizárólag villanyszámlák kifizetésére használható.

Az ANPIS tájékoztatása szerint a program elindításától 1 016 852 támogatási igénylést töltöttek fel az EPIDS platformra, és ezek közül 724 847-et hagytak jóvá. Az ügynökség eddig összesen 197,6 millió lejt utalt át az állami támogatásra jogosult személyek energiakártyáira – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Társadalom Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. február 20., péntek

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség

Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
2026. február 20., péntek

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
2026. február 20., péntek

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint

Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
2026. február 20., péntek

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter

Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben

Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás

Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte

Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni

Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
