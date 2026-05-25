Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádban

Fotó: Felsőboldogfalva Polgármesteri Hivatala
Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.
2026. május 25., 14:35
2026. május 25., 16:16
Hétszer jelentették, hogy medvét láttak az elmúlt öt napban Farcádon, ahol a lakók már féltek kimenni az utcára.
Sándor István, Felsőboldogfalva alpolgármestere lapunknak elmondta, hogy egy fiatal, magányosan kószáló bak medve okozta a gondokat, amely
Innen indulva rendszeresen bejárt a farcádi házak közé, ahol félelemben tartotta az embereket, akik nem mertek kimenni az utcákra. Emellett károkat is okozott egy falubeli méhészetben, ahol több kaptárt is összetört.
Az egyedet többször is elriasztották az elmúlt napokban, de mindig visszatért. Végül vasárnap este, még sötétedés előtt, amikor a medve újra a méhészetben randalírozott, ismét a helyszínre érkezett a törvény által előírt vadászokból, csendőrökből, egy állatorvosból, a katasztrófavédelem és a község vezetőségének munkatársaiból álló bizottság. Ekkor
„Az nem normális dolog, hogy folyamatosan bejár a faluba a medve, ráadásul jelentős károkat is okoz. Pénteken már a főutcán találkoztak a fiatalok az egyeddel. Muszáj volt megszűntetni a problémát” – vázolta a helyzetet az alpolgármester.
Elfogadhatatlannak tartja ugyanakkor, hogy az államfő nem hirdette ki az idénre érvényes medvekilövési kvótákat. Mint mondta, lehet, hogy ez Bukarestből másképp látszik, de a gyakorlatban igenis nagy problémát jelent az elszaporodott populáció.
