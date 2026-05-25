Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádban

Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 25., 14:352026. május 25., 14:35 2026. május 25., 16:162026. május 25., 16:16

Hétszer jelentették, hogy medvét láttak az elmúlt öt napban Farcádon, ahol a lakók már féltek kimenni az utcára. Sándor István, Felsőboldogfalva alpolgármestere lapunknak elmondta, hogy egy fiatal, magányosan kószáló bak medve okozta a gondokat, amely

gyakorlatilag „befészkelte magát” a Sükő patak medrébe, így folyamatosan a település közelében volt.

Innen indulva rendszeresen bejárt a farcádi házak közé, ahol félelemben tartotta az embereket, akik nem mertek kimenni az utcákra. Emellett károkat is okozott egy falubeli méhészetben, ahol több kaptárt is összetört.

Fotó: Felsőboldogfalva Polgármesteri Hivatala

Az egyedet többször is elriasztották az elmúlt napokban, de mindig visszatért. Végül vasárnap este, még sötétedés előtt, amikor a medve újra a méhészetben randalírozott, ismét a helyszínre érkezett a törvény által előírt vadászokból, csendőrökből, egy állatorvosból, a katasztrófavédelem és a község vezetőségének munkatársaiból álló bizottság. Ekkor

a vadállat kilövése mellett döntött az alpolgármester, amit a vadászok végre is hajtottak.