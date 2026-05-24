Támogatja a díjnyertes Fjord című film finanszírozását az Oscar-jelölésekre a kulturális minisztérium

Fotó: Cannes Film Festival
A kulturális minisztérium felvette a szombaton a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával díjazott Fjord című filmet azon stratégiai kulturális projektek listájára, amelyek finanszírozásban részesülnek az Oscar-díjra való jelöléshez.
A Cristian Mungiu rendezte filmről ezt Demeter András ügyvivő kulturális miniszter jelentette be vasárnapi Facebook-bejegyzésében. Cristian Mungiu 2007-ben nyerte még el az Arany Pálmát a 4 hónap, 3 hét és 2 nap című filmmel.
–írja az Agerpres hírügynökség. Mungiu 2012-ben elnyerte Cannes-ban a legjobb forgatókönyvért járó díjat a Dombok mögött című filmjével, illetve 2016-ban átvehette a legjobb rendezőnek járó díjat az Érettségi című filmjéért.
Ahogy arról ma már beszámoltunk, a román rendező díjnyertes filmje, A Fjord egy film arról, milyen nehéz megérteni azt, aki másképp gondolkodik; egy történet a polarizációról, a párbeszédre való hajlam képtelenségéről, azokról a dolgokról, amelyek elválasztják az embereket, és azokról, amelyek még mindig összetartják őket
A Cristian Mungiu rendezésében készült Fjord című, Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Arany Pálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
