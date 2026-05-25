Több épület kapott lángra Maros megyében

Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

A rövid közleményből az is kiderül, hogy a tűzoltóság marosvásárhelyi egységei három bevetési járművel és egy rohammentővel siettek a helyszínre, a dicsőszentmártoni csapat ugyanakkor egy tűzoltóautóval érkezett. Az oltáshoz csatlakoztak a radnóti önkéntes tűzoltók is.

Az összefogásra azért volt szükség, mert fennállt a veszély, hogy továbbterjednek a lángok a környező épületekre.