Több épület kapott lángra Maros megyében

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem
Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
2026. május 25., 11:38
A rövid közleményből az is kiderül, hogy a tűzoltóság marosvásárhelyi egységei három bevetési járművel és egy rohammentővel siettek a helyszínre, a dicsőszentmártoni csapat ugyanakkor egy tűzoltóautóval érkezett. Az oltáshoz csatlakoztak a radnóti önkéntes tűzoltók is.
Az összefogásra azért volt szükség, mert fennállt a veszély, hogy továbbterjednek a lángok a környező épületekre.
Időközben jelezte a tűzoltóság azt is, hogy nagyjából 300 négyzetméteres területen két lakóháznál és több melléképületnél ég a tűz, amelynek sikerült megfékezni a terjedését.
Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.
