Száz métert zuhant két turista a Bucsecs-hegységben

Körülbelül 100 métert zuhant a Bucsecs-hegységben az a két turista, akiket a hegyimentőknek végül sikerült megmenteniük vasárnap.

A két bukaresti turistát a Bucsecs-hegységben a Caraiman-párkány túraösvényénél érte a baleset. A Prahova megyei Salvamont Facebook-oldalán közzétett adatok szerint egy férfiról és nőről van szó, mindketten 57 évesek – írja az Agerpres hírügynökség.

A hegyimentők szerint a két turistának nagy szerencséje volt: