Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak XIV. Leó pápa pünkösdvasárnap

Fotó: Képernyőfotó
A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában.
Az egyházfő pünkösdvasárnapi homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia.
– idézi XIV. Leót az MTI, aki élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az Evangélium őrzője, hanem főszereplője is.
A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg, „öregbítik, tévedések és erőszak közepette”.
Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben, amelyet fogalmazása szerint „nem egy szuperhatalom nyer meg, hanem a mindenható szeretet.
Várakozás előzi meg XIV. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Amint az MTI írja, rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz.
A hagyománynak megfelelően pünkösdvasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
Körülbelül 100 métert zuhant a Bucsecs-hegységben az a két turista, akiket a hegyimentőknek végül sikerült megmenteniük vasárnap.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 5 óra 2 perckor Vrancea megyében.
Heves vita bontakozott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása körül, miután Dan Tanasă AUR-os parlamenti képviselő bírálni kezdte a beruházást, illetve annak állami finanszírozását
A Cristian Mungiu rendezésében készült Fjord című, Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Arany Pálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
Az összmagyarság ünnepe, tízezrek találkozási pontja, „hazatérés” és még sorolhatnánk a csíksomlyói búcsú jelzőit. Újabb fotós összeállításunkban ezúttal a csíksomlyói búcsú arcait mutatjuk, akiken megakadt a fotósaink szeme és lencséje.
A búcsújárás elengedhetetlen kellékei a feszületek, zászlók, egyházi jelképek, amik tájékozódási pontként is szolgálnak a több százezres tömegben. Fotósaink képein mutatjuk az idei búcsú legszembetűnőbbjeit.
Az idei pünkösdszombaton is kegyes, sőt „túl kegyes” volt az időjárás a zarándokhoz, akik tűző napsütésben, nyárias melegben vehettek részt a búcsús szentmisén, Csíksomlyón. Fotókon mutatjuk.
Közösen csaknem 160 személynek nyújtottak orvosi ellátást a Hargita megyei mentőszolgálat és a tűzoltóság csapatai a csíksomlyói nyeregben. Ebben az évben kevesebb zarándok szorult segítségre, és ebben bizonyára a kedvező időjárás is közrejátszott.
A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.
szóljon hozzá!