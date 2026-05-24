Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak XIV. Leó pápa pünkösdvasárnap

A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában.

Székelyhon 2026. május 24., 17:02

Az egyházfő pünkösdvasárnapi homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia.

– idézi XIV. Leót az MTI, aki élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az Evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg, „öregbítik, tévedések és erőszak közepette".

A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket és új életenergiát támaszt a szívekben.

Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben, amelyet fogalmazása szerint „nem egy szuperhatalom nyer meg, hanem a mindenható szeretet.

Imádkozzunk, hogy az emberiséget megszabadítsa a nyomortól, amelyet nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka tud megváltani