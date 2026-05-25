Panorámakabin, kilátó – turisztikai fejlesztések a Hagymás-hegységben

Az Egyeskőnél meteorológiai állomás is lesz

Számos turistabarát létesítménnyel, így panorámakabinnal, látványesztenával, kilátóval bővül majd a Nagyhagymás, Egyeskő és az Őcsém-tető környéke, egy európai uniós támogatású beruházás keretében, további fejlesztésekkel együtt a túrázók számára.

Kovács Attila 2026. május 25., 11:592026. május 25., 11:59

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat alapján nyert támogatást Csíkszentdomokos és kisebb mértékben több társult szervezet, így Gyimesközéplok község, a Nagyhagymás Közösségi Fejlesztési Egyesület, a Terkő Közbirtokosság, a csíkszentdomokosi közbirtokosság és Hargita megye egy összetett turizmusfejlesztési beruházásra. Hirdetés Ez elsősorban a Nagyhagymás-hegység, az Egyeskő, a Terkő és az Öcsém-tető környékét érinti, amelyeket

igyekeznek még vonzóbbá tenni a túrázók számára.

A finanszírozási szerződést tavaly írták alá, jelenleg folyamatban van a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás – tudtuk meg Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármestertől, a projekt vezetőjétől. A beruházások során épül egy kerékpártároló Gálkúton,

egy panorámakabin a Terkő- hegységben,

egy üveg kilátó az Öcsém-tetőn,

egy meteorológiai állomás az Egyeskőnél, amely valós idejű adatokat szolgáltat.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor az Egyeskő csúcsára vezető, drótkötéllel biztosított ösvényt kiegészítik egy másik útvonallal, a lefelé tartó turisták számára. A Nagy-Hagymás hegységben

egy olyan kör alakú kilátóhelyet hoznak létre, amely a környező hegycsúcsokat is mutatja.

Széppataka szádában egy parkoló készül, de lesz egy hegyi menedékhelyül szolgáló látványesztena is a fejlesztések között – tudtuk meg. Úgyszintén a Jávárdi-vízesés mellett egy fából épülő pihenőhelyet alakítanak ki. A helyszíneken térfigyelő kamerák is lesznek, amelyek a turistaforgalom számlálására is szolgálnak majd megfelelő szoftverekkel.

Fotó: Tuchiluș Alex

A panorámakabin megközelítését mozgáskorlátozottaknak is lehetővé teszik megfelelő túraautóval, és újrafestik a túraösvényeket.

A községvezető szerint a működtetésbe be kell vonni a hegyimentőket is, a fejlesztési egyesületnek kellene kialakítania ezt a partnerséget – utóbbinak tagjai Csíkszentdomokos mellett Hargita Megye Tanácsa, Gyimesközéplok, Balánbánya és Gyergyószentmiklós. Szükség van a területtulajdonosok együttműködésére is.

Fotó: Pinti Attila