Panorámakabin, kilátó – turisztikai fejlesztések a Hagymás-hegységben

Az Egyeskőnél meteorológiai állomás is lesz
Fotó: Tuchiluș Alex
Számos turistabarát létesítménnyel, így panorámakabinnal, látványesztenával, kilátóval bővül majd a Nagyhagymás, Egyeskő és az Őcsém-tető környéke, egy európai uniós támogatású beruházás keretében, további fejlesztésekkel együtt a túrázók számára.
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat alapján nyert támogatást Csíkszentdomokos és kisebb mértékben több társult szervezet, így Gyimesközéplok község, a Nagyhagymás Közösségi Fejlesztési Egyesület, a Terkő Közbirtokosság, a csíkszentdomokosi közbirtokosság és Hargita megye egy összetett turizmusfejlesztési beruházásra.
Ez elsősorban a Nagyhagymás-hegység, az Egyeskő, a Terkő és az Öcsém-tető környékét érinti, amelyeket
A finanszírozási szerződést tavaly írták alá, jelenleg folyamatban van a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás – tudtuk meg Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármestertől, a projekt vezetőjétől.
A Nagyhagymás-hegység magányos koronája, Székelyföld legcsodásabb ékköve minden évszakban más arcát mutatja: télen titokzatos, nyáron fenséges. Erdély kincsei sorozatunk következő részében a méltán híres Egyeskőre kirándulunk.
A beruházások során
épül egy kerékpártároló Gálkúton,
egy panorámakabin a Terkő- hegységben,
egy üveg kilátó az Öcsém-tetőn,
egy meteorológiai állomás az Egyeskőnél, amely valós idejű adatokat szolgáltat.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ugyanakkor az Egyeskő csúcsára vezető, drótkötéllel biztosított ösvényt kiegészítik egy másik útvonallal, a lefelé tartó turisták számára. A Nagy-Hagymás hegységben
Széppataka szádában egy parkoló készül, de lesz egy hegyi menedékhelyül szolgáló látványesztena is a fejlesztések között – tudtuk meg. Úgyszintén a Jávárdi-vízesés mellett egy fából épülő pihenőhelyet alakítanak ki. A helyszíneken térfigyelő kamerák is lesznek, amelyek a turistaforgalom számlálására is szolgálnak majd megfelelő szoftverekkel.
Fotó: Tuchiluș Alex
A községvezető szerint a működtetésbe be kell vonni a hegyimentőket is, a fejlesztési egyesületnek kellene kialakítania ezt a partnerséget – utóbbinak tagjai Csíkszentdomokos mellett Hargita Megye Tanácsa, Gyimesközéplok, Balánbánya és Gyergyószentmiklós. Szükség van a területtulajdonosok együttműködésére is.
Fotó: Pinti Attila
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a román állami költségvetés társfinanszírozásával valósul meg a Központi Régió program keretében. Összértéke áfával együtt 13,3 millió lej, befejezési határideje 2029 novembere.
Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Elkezdődött hétfőn az óvodai beiratkozások első szakasza.
Medvék jelenlétére figyelmeztetett a Ro-Alert riasztórendszer hétfőre virradóra több udvarhelyszéki és gyergyószéki településen – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
A határrendészek és a hegyimentők megmentettek vasárnap egy ukrán fiatalembert, aki a Máramarosi-havasokon keresztül lépte át a határt, és bevallása szerint egy hétig bolyongott a hegyekben.
A kulturális minisztérium felvette a szombaton a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával díjazott Fjord című filmet azon stratégiai kulturális projektek listájára, amelyek finanszírozásban részesülnek az Oscar-díjra való jelöléshez.
A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában.
Körülbelül 100 métert zuhant a Bucsecs-hegységben az a két turista, akiket a hegyimentőknek végül sikerült megmenteniük vasárnap.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 5 óra 2 perckor Vrancea megyében.
Heves vita bontakozott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása körül, miután Dan Tanasă AUR-os parlamenti képviselő bírálni kezdte a beruházást, illetve annak állami finanszírozását
szóljon hozzá!