Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk

A stabil forrásnak köszönhetően az elmúlt három évben már célokat is ki tudott tűzni az FK Csíkszereda

Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

Kozán István 2026. május 21., 07:412026. május 21., 07:41

– A legintenzívebb szezonon vagyunk túl – legalábbis így érzékeljük mi, újságírók. És gondolom, a szurkolók is. – A múlt heti Botoșani elleni mérkőzéssel lezárult egy hároméves ciklus. Három éve tudtam megnövelni és kiszámíthatóvá tenni a felnőtt csapatunk költségvetését, nem titok, hogy itt elsősorban a MOL–Új Európa Alapítvány belépéséről van szó. A stabil forrásnak köszönhetően

ebben a három évben már célokat is ki tudtunk tűzni: bejutni a másodosztály rájátszásába, feljutni az elsőosztályba, bent maradni az elsőosztályban.

Így utólag elnézést kérek a szurkolóktól és az újságíróktól azért, mert ezeket a célokat nem vertük nagy dobra; nem akartunk senkire nyomást helyezni. De a lényeg, hogy a szakmai stáb és a játékosok tisztában voltak a kitűzött célokkal. – Azért láttuk a legintenzívebb idénynek ezt az utóbbit, mert az FK Csíkszereda soha nem szerepelt annyit a román sajtóban, mint az elmúlt egy esztendőben. – Bizonyos szempontból ebbe bele is roppantunk. Lehet, hogy egy következő kérdés elejébe szaladok, de Ilyés Róbert vezetőedzőnk ezért is ment el.

Baráti viszonyban váltunk el, és abban is maradtunk, hogy fog ő még Csíkszeredában dolgozni, de egyszerűen már nem bírta.

És nem azért, mert ő gyenge. Legszívesebben én is elmennék. Hirdetés – Mármint klubelnökként menne el? – Pontosan. Ha valaki nemcsak szavakban, hanem számlán is garantálni tudná, hogy a felnőtt csapatunkat tovább tudja működtetni (azaz megvannak az anyagi lehetőségei), akkor én azt azonnal átadnám. Nyilván én sem végleg, de ez a három év nagyon megviselte azokat, akik ott voltak a „frontvonalon”. – Másfelé kanyarítottam volna az interjút, de akkor már beszéljünk az okokról. – Hármas minőségben érkeztünk meg a „nagy” román futballba. Egyrészt abszolút újonc volt az FK Csíkszereda; deklaráltan magyar csapatként jutottunk fel; és a legkisebb lakosságú romániai megyeszékhely csapataként érkeztünk, ami anyagi szempontból igazán sokat számít. Ebben a hármas minőségben mi

a román a közegtől csak gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk.

Nem a labdarúgás főszereplőiről – klubelnökökről, edzőkről, játékosokról, bírókról – beszélek, részükről ugyanazt a tiszteletet kaptuk, amit adtunk, egyetlen kivétel a Bukaresti Dinamo volt. Viszont maga a közeg: a szurkolók, a román sajtó, a labdarúgó-bajnokságot lebonyolító szervezet, a Labdarúgó Profi Liga csak azt nézte, hogyan tud minket elbuktatni, hogyan tudnak velünk igazságtalanok lenni. A mai napig várom, hogy hívjon fel és kérjen elnézést legalább egy abból a 20–25 szakértőből, elemzőből és volt „legendából”, aki biztosra vette, hogy Csíkszereda ki fog esni a bajnokságból.

Szárnyalt a csapat a hazai meccseinek jelentős részén. Új edzővel látnak neki az új idénynek a piros-feketék Fotó: Borbély Fanni

– Melyik volt az első jel, amikor világossá vált, hogy az első osztályban megaláztatást fognak kapni? – Hát amikor elkezdődtek a zászlós büntetések. Amikor azokért a zászlókért büntettek, amelyek már akkor léteztek, amikor még nem is létezett a stadion, amikor még a megyeiben, a harmadosztályban játszott a csapat. Senki soha egy rossz szót nem mondott ezekre addig.

Ahogy megérkeztünk az első osztályba, azonnal megváltozott a széljárás.

Ezt az egészet nagyon egyszerű lett volna kikerülni. Most ne játszunk szembekötősdit: a Sepsi OSK-nak soha nem volt problémája a zászlók miatt, mert az első figyelmeztetésre azonnal levették a magyar, székely zászlókat. Ezt mi is meg tudtuk volna tenni, viszont, ha felvállaltad egy közösség képviseletét – és akarva-akaratlanul, aki sportban ilyen szinten van, az képviseli a közösséget –, akkor ennek a közösségnek a képviseletét nemcsak ünnepnapokkor kell kiélvezni, hanem akkor is, amikor baj van. Nekem határozott véleményem, hogy

ha mi ezt a magyarságtudatot elengedtük volna, akkor megtört volna valami az egész rendszerünkben.

– Amúgy elcsendesedtek a zászlóügyek. Vége lett ezeknek? – Nem lett vége, hanem vannak eljárások, amelyeket megnyerünk. Megfellebbeztünk mindent, amit lehetett, és minden fórumon, amin lehetett, és ezzel

elértük azt, hogy a magyar és a székely zászlóért nem büntetnek többet.

És a svájci döntőbíróságig jutottunk egy kényes ügyben: ez annak a magyar zászlónak az ügye, amelyiknek a közepére bele van írva, hogy Csíkszereda. (A svájci Sportdöntőbíróság a legfelsőbb független nemzetközi intézmény, amely a sportvilág jogvitáit rendezi – szerk.) Egyébként ez az egyetlen pont, ahol ugyan nem fogadom el, de valahol megértem egyes románok érzékenységét. Velük szemben ugyanis nálunk ennek hagyománya van. Hiszen mi jól tudjuk, hogy a magyar válogatottnál hagyománnyá nevesedett az, hogy minden település szurkolói csoportja – határon belül és határon túl – a nemzeti válogatott meccseire viszi a maga magyar zászlóját, a fehér sávban a település nevével. Mivel

ezek a lobogók a magyarság sporthagyományainak részei,

ezért küzdünk is a svájci bíróságon is, és véleményem szerint nyerni is fogunk ebben az ügyben is. És akkor ezentúl békén fognak minket hagyni. Mert ugye Erdélyben a mi „nagy győzelmeink” általában annyit jelentenek, hogy békén hagynak.

A szurkolók büszkék az FK Csíkszeredára. Júliusban ott folytatják, ahol májusban abbahagyták Fotó: Borbély Fanni

– Az Unirea Slobozia focicsapata legútóbb egy olyan autóbusszal érkezett Csíkszeredába, amelyre a következő feliratot festették: Ialomița Megye Tanácsa (Consiliul Județean Ialomița). Az ottani megyei önkormányzat tehát legalább a csapat szállításába besegít. Ezzel szemben az elmúlt évek során folyamatosan azt láttuk, hogy a támogatás terén az FK Csíkszeredának nagyon beszűkült a mozgástere. – Ez egy nagyon kényes történet, és én minden évben beszéltem róla. Az elmúlt szezon 16 elsőosztályú csapatából nem kapott önkormányzati támogatást az FCSB, a Kolozsvári CFR és az FK Csíkszereda, és ha jól tudom, a Metaloglobus. A többi mind kapott. Tehát a többi profi klub mögött ott vannak az önkormányzati pénzek, amivel nincs is baj. Nekem, mint sportvezetőnek inkább azzal van bajom, hogy nincsen országos szinten leszabályozva az önkormányzati támogatás.

Az Unirea Slobozia focicsapatának utaztatását Ialomița Megye Tanácsa vállalja. Háttérben az autóbusz Fotó: Borbély Fanni

Egyáltalán nincs azzal bajom, ha egy polgármester, vagy egy megyei tanácselnök a sportot támogatja. Hiszen a románok tisztában vannak azzal, hogy mit jelent a labdarúgás, szemben sok székelyföldi önkormányzattal.

Csíkszereda viszonylatában most, májusban jutottunk el oda, hogy folyamatosan tárgyalásaink Korodi Attila polgármester úrral nemcsak megértést találtak, de kezet is nyújtottunk egymásnak: ebben a szezonban a hivatal segít a bázis felújításában és anyagilag kvázi „átveszi” a felnőtt női csapatot – itt egy komoly, valóban fontos támogatástól van szó!

Így ki tudjuk cserélni a végsőkig elhasznált gyepszőnyeget és ha a lányok elérik az Európa Liga szereplést, újra nemzetközi szintű meccseink lesznek… Viszont a támogatásoknak van egy eseti mélysége, amiről érdemes beszélnünk. – Akkor ne is menjünk tovább, hanem beszéljünk erről. – Ez a mondanivalóm nagyon ki van kristályosodva: az RMDSZ-nek nincsen sportstratégiája. Zárójelben mondom, én – aki mindig is ellenzéki voltam –, jelen pillanatban, amikor nagyon sokan támadják az RMDSZ-t, én egyre inkább RMDSZ-párti kezdek lenni szóval és tettel, hiszen az erdélyi alközpontjainkban zajló munkánk során (amelyek egy része a szórványban van) azt látom, hogy érdekképviseletünkre egyre inkább szükség van. De

ha elolvassuk az RMDSZ programját, akkor abban a pár lapnyi sportstratégiai rész egy vicc.

A nagyobbik baj az, hogy nemcsak program szintjén, hanem gondolkodás és tettek szintjén is minimálisak a sport iránti lépések. Nyilván tisztelet a kivétel, például Tánczos Barnáról hazugság lenne azt állítani, hogy nem törődik a sporttal, helyi szinten Ráduly barátom vagy Korodi Attila polgármester nagyon követik sorsunkat. De azért azt is hadd említsem meg, hogy amióta az FK Csíkszereda létezik, még egyetlen meccsünkön sem vett részt Kelemen Hunor RMDSZ-elnökként, aki pedig, ugye, csíki... Az akadémiánál, a klubnál nekünk, akik komoly harcot vívunk az anyanyelvhasználatért Erdély-szinten, a közeljövőben fontos feladatunk lesz, hogy ezt a kérdést tisztába tegyük az erdélyi magyar politikai vezetőkkel, és közösen próbáljunk előre lépni.

Szerintem az erdélyi magyarság megmaradásának prioritási listáján a sport kérdése a dobogón kell legyen.

Ez nagyon érzékeny téma, ezért finoman kell fogalmaznom, hogy senki ne sértődjön meg. Az azonban tény, hogy ha egy román klub anyagi gondba kerül, azonnal ugrik az adott város és megyei tanács (lásd az FC Bihar költségvetését), hogy segítsen, ha azonban mi kerülünk nehéz helyzetbe, akkor kapunk egy lájkot...

Ilyés Róbert (középen). Ez a három év nagyon megviselte azokat, akik ott voltak a „frontvonalban” Fotó: Dobos László

– És hogy állunk a cégekkel támogatás terén? – Látom, hogy nem mer rákérdezni a magyarországi támogatásokra az áprilisi országgyűlési választási eredmények után, de én megelőzőm. – …az önkormányzatok és cégek után ez következett volna… – Akkor elnézést, én szaladtam előre. Nyilván ezzel a választási eredménnyel kialakult egy új pénzügyi helyzet, amikor beléphet támogatóként a helyi és megyei önkormányzat, a közösség és a magán szektor. De

van olyan cég, amely Sepsiszentgyörgyön vagy Csíkszeredában több millió euróval be tud lépni hosszú távon?

Én ilyenekről nem tudok. A sportnak a közösségre gyakorolt erejét a politikai közösség mellett a vállalkozók sem nagyon ismerik fel Székelyföldön. Kilépek egy példa erejéig a sportelnöki szerepemből: egyetlen vállalkozóról sem tudok, aki úgy döntött volna, hogy a profitja egy részét a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ támogatására fordítaná, ez a közbirtokosságok számára sem volt fontos: így évekig az FK Csíkszereda működtette a legjobb csíkszeredai gimnázium bentlakását… Az más kérdés, hogy

Székelyföldön van egy mély bizalmatlanság és félelem minden iránt, ami a közösség támogatásáról szól.

Ez szétfeszíti ennek a beszélgetésnek a kereteit, mert egy komoly elemzést igényel. – Azt majd megtesszük egy másik alkalommal. Most akkor beszéljünk a magyarországi támogatásokról. – Komoly magyarországi magáncégekkel vannak szerződéseink. Választásoktól függetlenül azt azonban hadd tegyem hozzá:

nagyon nehéz külföldi támogatást behozni Székelyföldre.

Már tavaly azt mondták a támogatóink, hogy „most mindent megteszünk, de a támogatásaink egyszeriek”. Ezért a következő szezonunk sokkal nehezebb lesz. De van tervünk, van anyagi keretünk és van csapatunk.

Szondy Zoltán: baráti viszonyban váltunk el Ilyés Róberttől, és abban is maradtunk, hogy fog ő még Csíkszeredában dolgozni Fotó: Székely Sport

– Tévéközvetítésekből mennyi bevétele származott a klubnak? – Nem titok: eddig nettó 800 ezer eurót kaptunk ebben a szezonban. Amúgy az egész tévétámogatás áttekinthetetlen egész Romániában, maffiaszerű az egész. Annyira bűzlik, hogy például a tizenhat klub egyik vezetőjeként csak úgy engedték volna, hogy tíz percig belenézzünk a liga és a tévétársaságok közötti szerződésbe, ha nem viszünk magunkkal telefont vagy fényképezőgépet és titoktartást fogadunk.

Mintha maffiafilmet néznénk…

Nem is érzem jól magam a profi liga közegében, nem véletlen, hogy pár hónapja feljogosítottam Ráduly Róbert Kálmánt, hogy a profi liga bukaresti gyűlésein képviselje az FK-t. Ő sem érzi jól magát, de ő legalább megedződött az évek során Bukarestben. – Árulja el, hogy Ilyés Róbert távozása után ki lesz az új vezetőedző? – Válaszolok, de azelőtt beszélnék valami másról, de ehhez köthetőről egy kicsit bővebben. Jelenleg az egyetlen profi klub vagyunk Romániában, amelyik állta a szavát és edzőcsere nélkül végig vitt egy hároméves ciklust. Nem titkolom, voltak gondok ez alatt, de kevés olyan edző van a környéken – vagy nincs is –, akinek megadatott, hogy kitöltse a szerződését. Túl azon a romboláson, amit ez a ciklus az Ilyés Róbert és az én egészségemben művelt,

ez a három év egy óriási sikertörténet, sporttörténelem!

Visszatetsző, hogy ebben a sikertörténetben is vannak, akik megpróbálják kikeresni azt, ami rossz. Nem értem, miért? A tény az, hogy Ilyés Róbert az FK Csíkszeredából elsőosztályú csapatot csinált, az FK Csíkszereda pedig Ilyés Róbertből Pro-licences, elsőosztályú edzőt. Tehát ez egy win-win helyzet. – Vagyis mindenki jól járt. Térjünk vissza az eredeti kérdésre. – Nincsen szerződés még, de

Benne látom leginkább, hogy az FK Csíkszereda kettős célkitűzése mellé tud állni: magyar identitású csapat maradjon, és az akadémia csapata maradjon. Három edzővel tárgyaltunk, romániai magyar is volt közöttük. Mi csak úgy tudunk hosszú távon túlélni, ha jól felkészített gyerekeket képzünk és esélyt adunk nekik, és esetenként nálunk gazdagabb csapatoknak értékesítjük a játékjogukat. A túlélésünknek ez a szakmai záloga. Ez az a tevékenységünk egyébként, amit a legtöbbet szidnak, elfelejtve azt, hogy az FK Csíkszereda története profi csapatként mindössze 2014-ben kezdődött. És

az elmúlt évek felét úgy tudtuk túlélni, hogy játékosokat adtunk el más csapatoknak.

Ha viszont ezt nem tudjuk folytatni, akkor a jövőnk nem biztosított. És ez a forgatókönyv a székelyföldi hokicsapatokra is érvényes. Nevek nélkül annyit elmondok, hogy hat európai országból érkeztek ajánlatok játékosainkra. Ez azért fontos.

Három esztendő mérlege: bejutottak a másodosztály rájátszásába, feljutottak az első osztályba, bent maradtak az első osztályban Fotó: Borbély Fanni

– Ide is kapcsolódik utolsó felvetésem. Két utánpótlás-válogatottjuk, Darius Bota és Bencze Lóránd is tagja volt a román U17-es válogatottnak, amelyik kijutott a korosztályos világbajnokságra. – Ezt csinálja utánunk bármely más fociklub, amelyik ilyen kis városban működik. Bencze Lórándra már le is csapott a Puskás Akadémia, így ő a nemrég véget ért Puskás–Suzuki-kupán már felcsúti barátainkat erősítette. Bota pedig a mi csapatunknál marad. A mindössze 17 éves Brügger Dánielt behívták a magyar korosztályos válogatottba, ami ugyancsak jó hír. Igen ám, de a romániai szabályok szerint

onnantól, hogy felcsendült számára a magyar himnuszt, hiába száz százalékosan a romániai futball „terméke”, Romániában már nem számít ifjúsági labdarúgónak a felnőttek között.

Ugyanígy járt az elmúlt szezonban az Udvarhelyen született, Udvarhelyen és Csíkszeredában nevelkedett Dusinszki Szabolcs. Ennyire kirekesztő rendelkezés egyetlen másik európai országban sincs. Mindenhol az állampolgárság számít. A következő lépés az lesz, hogy elvesztik az állampolgárságot ezek a gyerekek? Mert azt a jogot már elvesztették, hogy hazai nevelésű játékosoknak számítsanak. – Az U18-as csapatuk bronzéremmel zárta a szezont, ez is szép teljesítmény. – Ez az utánpótlás-bajnokság tulajdonképpen Romániában a „király kategória”. Ezért a harmadik helyünk azt jelenti, hogy országszerte is a második-harmadik helyen vagyunk az akadémiák rangsorában. Többször elmondtam, de most is megteszem:

az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia felébresztette a romániai utánpótlás-nevelést.