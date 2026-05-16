Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

2026. május 16., 21:472026. május 16., 21:47

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai Szabadság téren tíz évvel ezelőtt, pünkösd vasárnapján avatták fel a Tiszteletreméltó Márton Áron püspököt ábrázoló szoborcsoportot Áder János akkori magyar köztársasági elnök jelenlétében. A kerek évforduló alkalmából, valamint a püspök születésének 130. évfordulója apropóján megemlékezést szerveztek a város főterén szombaton este. Az ünnepségre lehetőséget adott az is, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

Korodi Attila polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy ez fontos és szimbolikus gesztus, mert azt mutatja, hogy Márton Áron öröksége túlmutat egy közösségen, egy korszakon vagy akár egy felekezeten.

Hite, bátorsága, embersége és rendíthetetlen kiállása olyan értékek, amelyek ma is utat mutatnak számunkra”

– fogalmazott a városvezető.

Majd felidézte: a szoborcsoport létrejötte közösségi kezdeményezésből született, amelyet a csíkszeredai Márton Áron Katolikus Férfiszövetség indított el, az önkormányzat pedig felkarolt. Mint mondta, az alkotás azért különleges, mert

nem egy távoli történelmi alakot mutat be, hanem „a közösségében élő püspököt”, aki éppen a bérmálás szentségét szolgáltatja ki.

Az ünnepségen beszédet mondott Tamás József nyugalmazott püspök is, aki a szoborcsoport történetét és Márton Áron életútjának meghatározó mozzanatait idézte fel.

Rámutatott: a szobor nem véletlenül a bérmálást ábrázolja, hiszen Márton Áront éppen egy csíki bérmaút után tartóztatták le 1949-ben. „A börtönből való kiszabadulása után pedig, amikor újraindult bérmakörútra, ezek a bérmautak diadalúttá váltak számára” – fogalmazott a püspök. Tamás József hangsúlyozta, hogy

Márton Áron egész életét meghatározta a szolgálat és az áldozatvállalás.

Emlékeztetett püspöki jelmondatára is: Non recuso laborem – vagyis „nem utasítom vissza a munkát”, és mivel a latin nyelvben a labor szó a szenvedést is jelenti, ezért a munka mellett a szenvedést sem utasította vissza.

A nyugalmazott püspök szerint Márton Áron ma is iránytű lehet a közösség számára.

Idézet
Számunkra ő égre helyezett csillag, hogy példája világítson és utat mutasson”

– fogalmazott, hozzátéve: az emlékezés akkor válik valódivá, ha nemcsak a nevét emlegetik, hanem azt az életformát és látásmódot is igyekeznek továbbvinni, amelyet képviselt.

Az ünnepségen közreműködött a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes Ifik és a Gaudete kórus. A szoborkompozíciót Sárpátki Zoltán helyi szobrászművész alkotta meg.

2026. május 16., szombat

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

