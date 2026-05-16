Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.
A csíkszeredai Szabadság téren tíz évvel ezelőtt, pünkösd vasárnapján avatták fel a Tiszteletreméltó Márton Áron püspököt ábrázoló szoborcsoportot Áder János akkori magyar köztársasági elnök jelenlétében. A kerek évforduló alkalmából, valamint a püspök születésének 130. évfordulója apropóján megemlékezést szerveztek a város főterén szombaton este. Az ünnepségre lehetőséget adott az is, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.
Korodi Attila polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy ez fontos és szimbolikus gesztus, mert azt mutatja, hogy Márton Áron öröksége túlmutat egy közösségen, egy korszakon vagy akár egy felekezeten.
– fogalmazott a városvezető.
Majd felidézte: a szoborcsoport létrejötte közösségi kezdeményezésből született, amelyet a csíkszeredai Márton Áron Katolikus Férfiszövetség indított el, az önkormányzat pedig felkarolt. Mint mondta, az alkotás azért különleges, mert
Az ünnepségen beszédet mondott Tamás József nyugalmazott püspök is, aki a szoborcsoport történetét és Márton Áron életútjának meghatározó mozzanatait idézte fel.
Rámutatott: a szobor nem véletlenül a bérmálást ábrázolja, hiszen Márton Áront éppen egy csíki bérmaút után tartóztatták le 1949-ben. „A börtönből való kiszabadulása után pedig, amikor újraindult bérmakörútra, ezek a bérmautak diadalúttá váltak számára” – fogalmazott a püspök. Tamás József hangsúlyozta, hogy
Emlékeztetett püspöki jelmondatára is: Non recuso laborem – vagyis „nem utasítom vissza a munkát”, és mivel a latin nyelvben a labor szó a szenvedést is jelenti, ezért a munka mellett a szenvedést sem utasította vissza.
A nyugalmazott püspök szerint Márton Áron ma is iránytű lehet a közösség számára.
– fogalmazott, hozzátéve: az emlékezés akkor válik valódivá, ha nemcsak a nevét emlegetik, hanem azt az életformát és látásmódot is igyekeznek továbbvinni, amelyet képviselt.
Az ünnepségen közreműködött a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes Ifik és a Gaudete kórus. A szoborkompozíciót Sárpátki Zoltán helyi szobrászművész alkotta meg.
