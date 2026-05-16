Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította. Barabás Hajnal 2026. május 16., 21:472026. május 16., 21:47

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai Szabadság téren tíz évvel ezelőtt, pünkösd vasárnapján avatták fel a Tiszteletreméltó Márton Áron püspököt ábrázoló szoborcsoportot Áder János akkori magyar köztársasági elnök jelenlétében. A kerek évforduló alkalmából, valamint a püspök születésének 130. évfordulója apropóján megemlékezést szerveztek a város főterén szombaton este. Az ünnepségre lehetőséget adott az is, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

Korodi Attila polgármester beszédében arra emlékeztetett, hogy ez fontos és szimbolikus gesztus, mert azt mutatja, hogy Márton Áron öröksége túlmutat egy közösségen, egy korszakon vagy akár egy felekezeten.

Hite, bátorsága, embersége és rendíthetetlen kiállása olyan értékek, amelyek ma is utat mutatnak számunkra”

– fogalmazott a városvezető.

Majd felidézte: a szoborcsoport létrejötte közösségi kezdeményezésből született, amelyet a csíkszeredai Márton Áron Katolikus Férfiszövetség indított el, az önkormányzat pedig felkarolt. Mint mondta, az alkotás azért különleges, mert

nem egy távoli történelmi alakot mutat be, hanem „a közösségében élő püspököt”, aki éppen a bérmálás szentségét szolgáltatja ki.

Az ünnepségen beszédet mondott Tamás József nyugalmazott püspök is, aki a szoborcsoport történetét és Márton Áron életútjának meghatározó mozzanatait idézte fel.

Rámutatott: a szobor nem véletlenül a bérmálást ábrázolja, hiszen Márton Áront éppen egy csíki bérmaút után tartóztatták le 1949-ben. „A börtönből való kiszabadulása után pedig, amikor újraindult bérmakörútra, ezek a bérmautak diadalúttá váltak számára” – fogalmazott a püspök. Tamás József hangsúlyozta, hogy

Márton Áron egész életét meghatározta a szolgálat és az áldozatvállalás.

Emlékeztetett püspöki jelmondatára is: Non recuso laborem – vagyis „nem utasítom vissza a munkát”, és mivel a latin nyelvben a labor szó a szenvedést is jelenti, ezért a munka mellett a szenvedést sem utasította vissza.

A nyugalmazott püspök szerint Márton Áron ma is iránytű lehet a közösség számára.

Számunkra ő égre helyezett csillag, hogy példája világítson és utat mutasson”

– fogalmazott, hozzátéve: az emlékezés akkor válik valódivá, ha nemcsak a nevét emlegetik, hanem azt az életformát és látásmódot is igyekeznek továbbvinni, amelyet képviselt. Az ünnepségen közreműködött a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes Ifik és a Gaudete kórus. A szoborkompozíciót Sárpátki Zoltán helyi szobrászművész alkotta meg.

