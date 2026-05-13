Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Fotó: Gecse Noémi
Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.
Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánították. A jubileumhoz kapcsolódva a csíkszereda városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és tisztelőket.
Az eseményt május 16-án, szombaton 20 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen tíz évvel ezelőtt avattak fel.
Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptáncszínház és a Gaudete kórus.
A Képviselőház elfogadta 250 támogatói szavazattal azt a a törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja, a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.
Csíkszereda Szabadság terén, az egykori város origójának számító helyen, pünkösdvasárnap felavatták és megáldották a Márton Áron szoborkompozíciót. Az eseményen ünneplő tömeg töltötte be a városközpontot.
