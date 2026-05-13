Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Archív • Fotó: Gecse Noémi

Fotó: Gecse Noémi

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

Székelyhon

2026. május 13., 10:222026. május 13., 10:22

Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánították. A jubileumhoz kapcsolódva a csíkszereda városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és tisztelőket.

Az eseményt május 16-án, szombaton 20 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen tíz évvel ezelőtt avattak fel.

Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptáncszínház és a Gaudete kórus.

Márton Áron-emlékév lesz 2026

A Képviselőház elfogadta 250 támogatói szavazattal azt a a törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja, a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.

Ezrek jelenlétében áldották meg a Márton Áron-szoborkompozíciót

Csíkszereda Szabadság terén, az egykori város origójának számító helyen, pünkösdvasárnap felavatták és megáldották a Márton Áron szoborkompozíciót. Az eseményen ünneplő tömeg töltötte be a városközpontot.

Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

2026. május 09., szombat

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

2026. május 08., péntek

Baleset történt Csíkszentkirálynál

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

2026. május 07., csütörtök

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda

Elfogadták Csíkszereda 2026-os költségvetését: a város idén 347,52 millió lejes büdzsével számol, ami mintegy 90 millió lejjel kevesebb a tavalyinál. A városvezetés szerint idén több rendezvény elmarad.

