Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

Nagy Lilla 2026. május 10., 12:352026. május 10., 12:35

A 11. Csíkszeredai Könyvvásáron több ismert írót és irodalmárt kérdeztünk arról, milyen szerepet kellene betöltenie ma az irodalomnak az emberek életében. Ugron Zsolna író szerint az irodalom egyik legfontosabb ereje abban rejlik, hogy az olvasó aktív részese marad a történetnek. Miközben kultúránk egyre inkább a vizualitás felé tolódik, az olvasás továbbra is olyan belső folyamatot indít el, amelyet semmilyen kész kép nem tud helyettesíteni.

A könyv nem megmutat, hanem a képzeletünkre hat, és éppen ebben rejlik az ereje.

Az író arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor valamit képekben kapunk meg, akkor valaki más belső világát látjuk. Az olvasás azonban a saját képzeletünket mozgósítja, ezért a történetek mélyebben épülnek be az ember személyiségébe. Az irodalom így nemcsak történetmesélés, hanem az emberi képzelőerő és belső szabadság megőrzésének eszköze is.

Az író szerint az anyanyelv gondozása nem pusztán kulturális ügy, hanem az önkifejezés alapfeltétele. Ha a nyelv elszegényedik, az ember önmaga megfogalmazásának lehetőségét is elveszíti. Az irodalom tehát a nyelv védelmén keresztül az emberi kultúra egyik legfontosabb tartóoszlopává válik. Az irodalom szabadsága Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész más megközelítésből válaszolt. Véleménye szerint az irodalomnak önmagában nincs kijelölt társadalmi küldetése, és veszélyes is lenne, ha valamilyen cél alá rendelnék. Szerinte

a művészet akkor működik hitelesen, ha az alkotó a saját gondolatait írja meg a legjobb tudása szerint, nem pedig külső elvárásoknak próbál megfelelni.

Nyáry Krisztián a hangsúlyt inkább az irodalmat körülvevő intézményrendszerre helyezte. Szerinte a könyvkiadók, könyvtárak, oktatási intézmények és könyvfesztiválok feladata az, hogy segítsenek egymásra találni írónak és olvasónak. Az irodalom csak akkor válik valódi irodalommá, ha van befogadója, „addig legfeljebb önterápia marad” – fogalmazott. Az olvasás mint életforma Kukorelly Endre író, költő radikálisabban fogalmazott az olvasás szükségességéről. Szerinte

az irodalom szeretetét már a születés előtt el kell kezdeni kialakítani: a gyermek halljon zenét, szöveget, később pedig a szülők olvassanak neki minden nap.

Az olvasás iránti igény ugyanis csak akkor válik természetessé, ha korán beépül az ember életébe. Különösen erős metaforával írta le ezt a kapcsolatot: az olvasás szerinte akár függőséggé is válhat, de ez a lehető legjobb függőség. „Ahogyan az emberek stressz vagy nehézség idején különböző szenvedélyekhez menekülnek, úgy lehet az olvasás is kapaszkodó" – fogalmazott az író. Szerinte aki hozzászokik a mindennapi olvasáshoz, az könnyebben birkózik meg az élet problémáival. Az otthonosság nyelve Visky András író, dramaturg arról beszélt, hogy az irodalom „valahonnan kívülről jön közénk", és képes megváltoztatni a nyelvhez való viszonyunkat. Visky szerint az irodalom egyszerre teszi idegenné és otthonossá a világot. Olyan térbe helyez bennünket a saját nyelvünkön belül, amely egyszerre ismeretlen és mégis mélyen ismerős. „Ebben a tapasztalatban az ember közelebb kerül önmagához és másokhoz is" – mondta. A beszélgetés egyik legerősebb mondata szerint

az irodalom az otthontalanságot szünteti meg.

Segít otthon lenni a világban, örülni a saját és mások létezésének. Ez az irodalom közösségi és emberformáló erejének egyik legtömörebb megfogalmazása volt. Történetek és kapcsolatok Juhász Anna irodalmár az olvasás közösségi és az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását hangsúlyozta. Szerinte könyvek nélkül ugyan lehet létezni, de nehezebb. Az irodalom ugyanis „átszövi az élet minden dimenzióját, és segít eligazodni a jelenünkben”.

A Csíkszeredában zajló beszélgetésekre utalva azt is hangsúlyozta, hogy

minden történet összefügg egy másikkal, és ezekből a történetekből válunk olvasóvá.