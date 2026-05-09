Sajtos kréker – videó

Ez a recept nem csupán egy sós rágcsálnivalóról szól, hanem egy kis játékos alkotásról a konyhában, aminek a végeredménye pont olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő.

Liget

2026. május 09., 08:152026. május 09., 08:15

Hozzávalók:

  • 20 dkg trappista sajt;

  • 20 dkg vaj;

  • 1-2 ek tejföl;

  • 25 dkg liszt;

  • 0,5 dkg só.

Elkészítés:

  • a sajtot kis lyukú reszelőn lereszeljük és tálba tesszük. Hozzáadjuk a kis kockákra vágott hideg vajat, a tejfölt, beleszórjuk a lisztet és legvégül a sót. Gyors mozdulatokkal egynemű tésztát gyúrunk, bucivá formázzuk, folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük legalább egy órára;

  • a pihentetett tésztát lisztezett felületen vagy szilikon nyújtólapon kb. két milliméter vastagra kinyújtjuk, 8-10 centi széles, hosszú csíkokra szeljük és ezekből vágjuk ki a háromszögformákat. Szívószál, kupak vagy habzsák csövének segítségével tetszőleges lyukakat vágunk a tésztába, hogy olyan legyen, mint a lyukacsos sajt;

  • a krékereket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 180 fokon 8-10 perc alatt készre sütjük ezt a finom, mutatós és ropogós sós vendégvárót.

Recept Gasztroliget Repeta
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Sóska, a tavaszi csodaszer

Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.

2026. május 08., péntek

2026. május 07., csütörtök

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba

Elkezdődött az ehető taplógombák gyűjtésének ideje, ismerkedjünk meg a csirkehúsra emlékeztető sárga gévagombával. Egyszerre több kilónyit is találhatunk, ha szerencsénk van. Kiadós gombának számít, érdemes gyűjteni.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

2026. május 05., kedd

2026. május 04., hétfő

Egyszerű, egészséges inspiráció egy teljes napra

A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással, tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés, ebédre pedig zöldséges csirkecombot készítünk. A napot egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk.

2026. május 04., hétfő

2026. május 03., vasárnap

Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

2026. május 03., vasárnap

2026. május 02., szombat

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

2026. május 02., szombat

2026. május 01., péntek

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

2026. május 01., péntek

2026. április 30., csütörtök

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 29., szerda

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

2026. április 29., szerda

