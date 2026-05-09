Sajtos kréker – videó

Ez a recept nem csupán egy sós rágcsálnivalóról szól, hanem egy kis játékos alkotásról a konyhában, aminek a végeredménye pont olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő.
Hozzávalók:
20 dkg trappista sajt;
20 dkg vaj;
1-2 ek tejföl;
25 dkg liszt;
0,5 dkg só.
Elkészítés:
a sajtot kis lyukú reszelőn lereszeljük és tálba tesszük. Hozzáadjuk a kis kockákra vágott hideg vajat, a tejfölt, beleszórjuk a lisztet és legvégül a sót. Gyors mozdulatokkal egynemű tésztát gyúrunk, bucivá formázzuk, folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük legalább egy órára;
a pihentetett tésztát lisztezett felületen vagy szilikon nyújtólapon kb. két milliméter vastagra kinyújtjuk, 8-10 centi széles, hosszú csíkokra szeljük és ezekből vágjuk ki a háromszögformákat. Szívószál, kupak vagy habzsák csövének segítségével tetszőleges lyukakat vágunk a tésztába, hogy olyan legyen, mint a lyukacsos sajt;
a krékereket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 180 fokon 8-10 perc alatt készre sütjük ezt a finom, mutatós és ropogós sós vendégvárót.
