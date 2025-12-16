szekelyhon szekelyhon

Lurkó
Fiatal alkotók, ősi technikák – megnyílt a 8. Textil Biennálé

Fiatal alkotók, ősi technikák – megnyílt a 8. Textil Biennálé

Nyolcadik alkalommal szervezte meg Csíkszeredában a Grafirka Egyesület a Textil Biennálét, amelyen a Nagy István Művészeti Középiskola tehetséges diákjai mutatkoznak be. Ismét láthatóvá vált: micsoda erőt hordoznak a fiatal alkotók munkái!

A magyar boszorkány újraéled – egy könyv, amely a hiedelmeink sötét, mégis ismerős világát tárja fel

A Magyar boszorkánykönyv – Maleficiarium Hungaricum nem csupán hiedelmeket gyűjt egybe: élő kapcsolatot teremt múlt és jelen között. A boszorkányok, szépasszonyok és sárkányok világa most magyar vonatkozásban kel életre.

2025. november 04., kedd

2025. november 01., szombat

A jó öreg asszony – Jókai Mór első gyásza

Mindenszentek és halottak napján, a Jókai-emlékévben különös erővel szólal meg A jó öreg asszony: Jókai első találkozása a halállal gyermeki tisztasággal, szelíd emberi mélységgel. Egy történet a hiányról, a jóságról és az emlékezés csendes derűjéről.

2025. november 01., szombat

2025. szeptember 30., kedd

A mesékben ott a világ – Benedek Elek öröksége és a mesék ma is érvényes üzenete

Kisbaconban, Benedek Elek emlékházában nemcsak bútorok és relikviák őrzik a múltat, hanem a mesék szelleme is. A magyar népmese napja emlékeztet: a történetek nem poros relikviák, hanem élő kincsek, amelyek eligazítanak ma is.

2025. szeptember 30., kedd

2025. szeptember 09., kedd

Három történet az iskola kapujából

Nem egyforma emlékeket őrzünk az iskolakezdésről: van, akiben szorongás maradt, van, akiben a közösség ereje, és van, akiben a felfedezés öröme. Mégis közös bennük, hogy mind megőrizzük az első nap nyomát.

2025. szeptember 09., kedd

2025. augusztus 29., péntek

Csíki fiatalok hangja a nemzetközi színpadon

Aranydiplomát nyert, és a legjobb macedón mű előadásáért járó különdíjat is megkapta a Nagy István Művészeti Középiskola Ifjúsági Vegyeskara az Ohridi Nemzetközi Kórusfesztiválon. Fábián Attila karnagy mesélt a fiatalokkal megélt élményekről.

2025. augusztus 29., péntek

2025. augusztus 22., péntek

Beats in the Park: a város szabadlevegős ritmusa

A Beats in the Park szombat délutánonként tölti meg fesztiválhangulattal Csíkszereda parkját: helyi DJ-k zenélnek, kültéri játékok várják a látogatókat, és minden korosztály kikapcsolódhat ebben a barátságos közösségi térben.

2025. augusztus 22., péntek

2025. augusztus 11., hétfő

Ősszel benépesül a Terpék titkos falucskája Szejkefürdőn

A Mini Erdély Park mellett, a szejkei Bogárpark bokros zugában készül a gyerekek új kedvence: a Terpék falucskája. Csipike, Tipetupa, az erdő lakói és különleges építmények várják majd az őszi nyitáskor a kis felfedezőket.

2025. augusztus 11., hétfő

2025. július 27., vasárnap

Lüktetés Erdélyben – A DobMánia Tábor újabb fejezete

A DobMánia Tábor idén Csíkszentsimonba hozta el lüktető közösségét: tizennyolc erdélyi fiatal, dobshow, mesterkurzusok és életre szóló kapcsolatok – egy mozgalom, amely nemcsak zenét tanít, hanem hidat épít generációk és határok között.

2025. július 27., vasárnap

2025. június 30., hétfő

Vakációs matiné az Etnospotban

Játékokon keresztül utazhatják be az öt világrészt a gyerekek a csíkszeredai Etnospot minitáboraiban, amelyek kézműveskedések, társasjátékok, elfeledett hagyományok és sokszínű kultúrák köré szőtt foglalkozásokkal várják a 7–14 éveseket.

2025. június 30., hétfő

2025. június 27., péntek

Alkotni szabadon – így nőtt fel egy generáció az Altertáborral

Egy nyári estén, egy padon ülve fogalmazódott meg az Altertábor ötlete – ma már generációk nőnek fel benne. Tóth Emese főszervező mesélt arról, hogyan lett egy álomból művészi szabadságot és közösséget adó valóság.

2025. június 27., péntek

Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2025. június 19., csütörtök

A mozdulat emlékezete

Egy estére a színpad nemcsak tánctér lett, hanem emlékezet. Testek írta történetek, közösségi szívdobbanás. A Tóth Larisa Táncstúdió évzáró előadása nem pusztán bemutató volt – élmény, üzenet, és egy generáció mozdulatba foglalt önkifejezése.

2025. június 19., csütörtök

2025. június 18., szerda

Bach a borvizes medencében – ahogy a csíki fiatalok látják

Mit mondana Bach, ha ma besétálna Csíkszeredába? A Nagy István Művészeti Középiskola diákjai képben, hangulatban és humorban válaszolnak – a Csíkszeredai Régizene Fesztivál részeként most kiállításon is láthatjuk Johann Sebastian Bachot, kicsit másképp.

2025. június 18., szerda

2025. június 02., hétfő

Antal Patrik – akinek minden nap egy küzdelem

Antal Patrik kilencéves kisfiú. A járása dülöngélő, az írás nehezére esik, de a szemei pajkosan csillognak. Pünkösd szombatján Csíkszeredában jótékonysági előadást tartanak, a bevételt Patrik kezeléséi költségeire ajánlják fel a szervezők.

2025. június 02., hétfő

2025. május 28., szerda

Rémisztő kihívás, hatalmas lehetőség – végzősök kiállítása a Csíki Moziban

A Csíki Mozi kiállítótere megtelt alkotásokkal – és azok alkotóival – kedd délután. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola végzős diákjai mutatták be szakérettségi munkáikat, egyfajta zárógesztusként az elmúlt négy évre vonatkozóan.

2025. május 28., szerda

2025. május 23., péntek

Zenés felvonulással rajtol péntek este a Z generáció fesztiválja, a Cloud Youth Csíkszeredában

Csíkszereda központja május 23-án este zenével, mozgással és fiatalos lendülettel telik meg: látványos, zenés felvonulással kezdődik a Cloud Youth Festival, amely három napon át ad teret a Z generáció hangjainak, kérdéseinek és ünneplésének.

2025. május 23., péntek

2025. május 21., szerda

A belső mozi kezdete – hogyan lesz a gyerekből olvasó ember?

Miért olvassunk már újszülött kortól mesét a gyereknek? Mikor milyen könyvet válasszunk? És hogyan segít a mese a félelmek feldolgozásában? Ezekre a kérdésekre adott választ Kovács Zsanett Született olvasó – olvasó született című előadásában.

2025. május 21., szerda

2025. május 11., vasárnap

Kell-e ennél jobb tanács, mint hogy az ember embernyi példát lát s azt követheti?

Vannak apai gesztusok, amelyeket nem tanácsnak szántak, mégis irányt mutatnak. És van, amikor nem a szó, hanem a jelenlét formál emberré. Apák napján néhány erdélyi szerző vall arról, milyen örökséget kaptak édesapjuktól.

2025. május 11., vasárnap

