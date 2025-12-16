Nyolcadik alkalommal szervezte meg Csíkszeredában a Grafirka Egyesület a Textil Biennálét, amelyen a Nagy István Művészeti Középiskola tehetséges diákjai mutatkoznak be. Ismét láthatóvá vált: micsoda erőt hordoznak a fiatal alkotók munkái!
A Magyar boszorkánykönyv – Maleficiarium Hungaricum nem csupán hiedelmeket gyűjt egybe: élő kapcsolatot teremt múlt és jelen között. A boszorkányok, szépasszonyok és sárkányok világa most magyar vonatkozásban kel életre.
Mindenszentek és halottak napján, a Jókai-emlékévben különös erővel szólal meg A jó öreg asszony: Jókai első találkozása a halállal gyermeki tisztasággal, szelíd emberi mélységgel. Egy történet a hiányról, a jóságról és az emlékezés csendes derűjéről.
Kisbaconban, Benedek Elek emlékházában nemcsak bútorok és relikviák őrzik a múltat, hanem a mesék szelleme is. A magyar népmese napja emlékeztet: a történetek nem poros relikviák, hanem élő kincsek, amelyek eligazítanak ma is.
Nem egyforma emlékeket őrzünk az iskolakezdésről: van, akiben szorongás maradt, van, akiben a közösség ereje, és van, akiben a felfedezés öröme. Mégis közös bennük, hogy mind megőrizzük az első nap nyomát.
Aranydiplomát nyert, és a legjobb macedón mű előadásáért járó különdíjat is megkapta a Nagy István Művészeti Középiskola Ifjúsági Vegyeskara az Ohridi Nemzetközi Kórusfesztiválon. Fábián Attila karnagy mesélt a fiatalokkal megélt élményekről.
A Beats in the Park szombat délutánonként tölti meg fesztiválhangulattal Csíkszereda parkját: helyi DJ-k zenélnek, kültéri játékok várják a látogatókat, és minden korosztály kikapcsolódhat ebben a barátságos közösségi térben.
A Mini Erdély Park mellett, a szejkei Bogárpark bokros zugában készül a gyerekek új kedvence: a Terpék falucskája. Csipike, Tipetupa, az erdő lakói és különleges építmények várják majd az őszi nyitáskor a kis felfedezőket.
A DobMánia Tábor idén Csíkszentsimonba hozta el lüktető közösségét: tizennyolc erdélyi fiatal, dobshow, mesterkurzusok és életre szóló kapcsolatok – egy mozgalom, amely nemcsak zenét tanít, hanem hidat épít generációk és határok között.
Játékokon keresztül utazhatják be az öt világrészt a gyerekek a csíkszeredai Etnospot minitáboraiban, amelyek kézműveskedések, társasjátékok, elfeledett hagyományok és sokszínű kultúrák köré szőtt foglalkozásokkal várják a 7–14 éveseket.
Egy nyári estén, egy padon ülve fogalmazódott meg az Altertábor ötlete – ma már generációk nőnek fel benne. Tóth Emese főszervező mesélt arról, hogyan lett egy álomból művészi szabadságot és közösséget adó valóság.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Egy estére a színpad nemcsak tánctér lett, hanem emlékezet. Testek írta történetek, közösségi szívdobbanás. A Tóth Larisa Táncstúdió évzáró előadása nem pusztán bemutató volt – élmény, üzenet, és egy generáció mozdulatba foglalt önkifejezése.
Mit mondana Bach, ha ma besétálna Csíkszeredába? A Nagy István Művészeti Középiskola diákjai képben, hangulatban és humorban válaszolnak – a Csíkszeredai Régizene Fesztivál részeként most kiállításon is láthatjuk Johann Sebastian Bachot, kicsit másképp.
Antal Patrik kilencéves kisfiú. A járása dülöngélő, az írás nehezére esik, de a szemei pajkosan csillognak. Pünkösd szombatján Csíkszeredában jótékonysági előadást tartanak, a bevételt Patrik kezeléséi költségeire ajánlják fel a szervezők.
A Csíki Mozi kiállítótere megtelt alkotásokkal – és azok alkotóival – kedd délután. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola végzős diákjai mutatták be szakérettségi munkáikat, egyfajta zárógesztusként az elmúlt négy évre vonatkozóan.
Csíkszereda központja május 23-án este zenével, mozgással és fiatalos lendülettel telik meg: látványos, zenés felvonulással kezdődik a Cloud Youth Festival, amely három napon át ad teret a Z generáció hangjainak, kérdéseinek és ünneplésének.
Miért olvassunk már újszülött kortól mesét a gyereknek? Mikor milyen könyvet válasszunk? És hogyan segít a mese a félelmek feldolgozásában? Ezekre a kérdésekre adott választ Kovács Zsanett Született olvasó – olvasó született című előadásában.
Vannak apai gesztusok, amelyeket nem tanácsnak szántak, mégis irányt mutatnak. És van, amikor nem a szó, hanem a jelenlét formál emberré. Apák napján néhány erdélyi szerző vall arról, milyen örökséget kaptak édesapjuktól.