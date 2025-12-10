Már ma este több százan tüntetni vonultak az oknyomozó dokumentumfilmben feltárt visszaélések miatt

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Több százan tüntetnek szerda este a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bukaresti székhelye előtt a Recorder oknyomozó portál dokumentumfilmje nyomán.
2025. december 10., 21:102025. december 10., 21:10
A tüntetők a legfelsőbb bíróság elnöke, Lia Savonea, Radu Marinescu jelenlegi igazságügyi miniszter, illetve Cătălin Predoiu volt igazságügyi tárcavezető, jelenlegi belügyminiszter lemondását követelik. A kezükben tartott táblákon többek között az a felirat áll, hogy
A tüntetést a Facebookon hirdették meg, miután a Recorder közzétette a román igazságszolgáltatás rendellenességeit feltáró dokumentumfilmet.
Az esemény oldalán közzétett üzenet szerint
„A törvény a visszaéléseknek kedvez, a tisztességes bírákat pedig megfélemlítik. Követeljük a törvények módosítását a számtalan visszaélés megelőzéséért (...). Nagyon fontos, hogy támogassuk ezt az ügyet, hogy bátorítsuk azokat a tisztességes bírókat és ügyészeket, akiket eddig elhallgattatott a korrupt vezetőség” – fogalmaztak.
Hasonló tüntetés zajlik a kolozsvári igazságügyi palota előtt is. A tiltakozók azt nyilatkozták, a következő napokban is utcára vonulnak az igazságszolgáltatás függetlenségéért – írja az Agerpres hírügynökség.
Az igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került – állítja a Recorder oknyomozó portál egy szerdán nyilvánosságra került, Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmben.
