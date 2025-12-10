Idén októberben is negatív volt a természetes szaporulat Romániában (-7081 fő), a halálozások száma az 1,5-szöröse volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból.

Az INS szerint októberben 13 528 újszülöttnek állították ki a születési bizonylatot, 1092-vel (7,5 százalékkal) kevesebbnek, mint szeptemberben. 2024 októberéhez viszonyítva azonban 1689-cel (14,3 százalékkal) több születési bizonylatot állítottak ki.

ami 1776-tal (9,4 százalékkal) több szeptemberhez viszonyítva. Októberben 70, egy évet be nem töltött csecsemő halt meg, héttel több, mint az előző hónapban.

A statisztikák szerint 2025 októberében városon 10 380, falun 10 229 elhalálozást jegyeztek. Az egy évvel korábbihoz képest ez 3,3 százalékos, illetve 2,9 százalékos növekedést jelent.