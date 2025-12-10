Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Idén októberben is negatív volt a természetes szaporulat Romániában (-7081 fő), a halálozások száma az 1,5-szöröse volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból.
2025. december 10., 12:262025. december 10., 12:26
Az INS szerint októberben 13 528 újszülöttnek állították ki a születési bizonylatot, 1092-vel (7,5 százalékkal) kevesebbnek, mint szeptemberben. 2024 októberéhez viszonyítva azonban 1689-cel (14,3 százalékkal) több születési bizonylatot állítottak ki.
ami 1776-tal (9,4 százalékkal) több szeptemberhez viszonyítva. Októberben 70, egy évet be nem töltött csecsemő halt meg, héttel több, mint az előző hónapban.
A statisztikák szerint 2025 októberében városon 10 380, falun 10 229 elhalálozást jegyeztek. Az egy évvel korábbihoz képest ez 3,3 százalékos, illetve 2,9 százalékos növekedést jelent.
akárcsak 2024 tizedik hónapjában (-8144 fő).
Októberben az összes halálozás 42,7 százalékát (8801 elhunyt) a 80 évesek és ennél idősebbek, 27,5 százalékát (5667) a 70–79 évesek, 15,6 százalékát (3224) a 60–69 évesek korosztályában regisztrálták. A legkevesebb halálozás a 0–4 évesek (89), az 5–19 évesek (43) és a 20–29 évesek (96) korcsoportjában történt – összegzi az Agerpres az INS statisztikáit.
