Emmanuel Macron fogadta Nicușor Dant az Élysée-palotában

Emmanuel Macron kedden fogadta az Élysée-palotában a Franciaországban munkalátogatáson tartózkodó Nicușor Dant.

A román államfőt katonai díszőrség fogadta a palota bejáratánál, ahol a francia elnök várta. Nicușor Dan munkaebéden vesz részt a francia hivatali partnerével.

Az államfőt kísérő delegáció tagjai között van Oana Țoiu külügyminiszter, Radu Miruță gazdasági miniszter és ügyvivő védelmi miniszter, Alexandru Nazare pénzügyminiszter, valamint Marius Lazurca, Valentin Naumescu és Radu Burnete elnöki tanácsadók – ismerteti az Agerpres.