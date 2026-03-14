Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval

Fotó: Román Határrendészet
Több mint száz pisztolyt, több mint 130 tárat és több tízezer cigarettát találtak egy Németországba tartó török teherautóban a román határrendészek.
2026. március 14., 13:372026. március 14., 13:37
Az 56-os országúton végeztek ellenőrzést pénteken a román határőrök bolgár kollégáikkal együtt, amikor egy török rendszámú teherautóban 106 pisztolyt, 131 lőszer nélküli tárat és 60 ezer szál cigarettát találtak – tájékoztatott a román határrendészet.
Fotó: Román Határrendészet
A teherautó vezetőjét – a 38 éves, török állampolgárt – huszonnégy órára őrizetbe vették a Dolj megyei hatóságok, és szombaton bíróság elé állítják előzetes letartóztatását javasolva.
Fotó: Román Határrendészet
