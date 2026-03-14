Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval

• Fotó: Román Határrendészet

Fotó: Román Határrendészet

Több mint száz pisztolyt, több mint 130 tárat és több tízezer cigarettát találtak egy Németországba tartó török teherautóban a román határrendészek.

Székelyhon

2026. március 14., 13:372026. március 14., 13:37

2026. március 14., 13:382026. március 14., 13:38

Az 56-os országúton végeztek ellenőrzést pénteken a román határőrök bolgár kollégáikkal együtt, amikor egy török rendszámú teherautóban 106 pisztolyt, 131 lőszer nélküli tárat és 60 ezer szál cigarettát találtak – tájékoztatott a román határrendészet.

Fotó: Román Határrendészet

A teherautó vezetőjét – a 38 éves, török állampolgárt – huszonnégy órára őrizetbe vették a Dolj megyei hatóságok, és szombaton bíróság elé állítják előzetes letartóztatását javasolva.

2026. március 14., szombat

Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval

A március 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 3079 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a Maroshévízhez közeli Nyágra (Neagra) településen. A mentőegység két személyt látott el a helyszínen, de egyikük sem igényelt kórházi ellátást.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint ingatlanügynöknek adta ki magát, és egy tranzakció ürügyén, amikor az összeget ellenőrizték, 128 ezer eurónyi valódi pénzt cserélt ki játékpénzre.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia

Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről

A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülővárosában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.

2026. március 13., péntek

