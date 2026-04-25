Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Hoztak néhány fontos döntést: a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz – számolt be az MTI. Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert

rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és „ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra” – fogalmazott. Közölte azt is: a Fidesz jövő héten országos választmányi ülést tart, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozták júniusra. Orbán Viktor – aki 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke – hangsúlyozta: közel négy évtizede vezeti közösségét, és ezalatt volt részük sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben.

Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz”

– hangoztatta.

A Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.



A 24.hu szombaton írt arról, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.



A Fidesz-KDNP közös listájáról 8 KDNP-s politikus szerzett mandátumot és a parlamenti alakuló ülést előkészítő, múlt heti tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és KDNP külön frakciót alkot majd.