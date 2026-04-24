Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

A nyertes elmondása szerint a számok, amelyeket megjátszott, nem bírnak személyes jelentéssel

A nyertes elmondása szerint a számok, amelyeket megjátszott, nem bírnak személyes jelentéssel

Fotó: Román Lottótársaság Facebook-oldala

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit. Mi maradt a rekordnyeremény után?

2026. április 24., 20:13

2026. április 24., 20:17

Közzétette pénteken a Román Lottótársaság a most vasárnapi szerencsejátékokon elérhető nyereményt, amely ezúttal azért lehet érdekes, mert múlt vasárnap a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg, illetve vitték el, és ilyenkor mindig kérdés, hogy „mennyi marad a kasszában” azoknak, akik a rekordnyeremény hírére lelkesednek fel.

Április 26-án délután fél héttől fognak sorsolni, a Lotto 6/49 első kategóriájában több mint 18,04 millió lej (több mint 3,54 millió euró) értékű nyeremény halmozódott fel, a Noroc játéknál pedig több mint 5,74 millió lej van játékban.

A Jokernél, amelynél öt napja rekordnyereményt jegyeztek, 375 500 lej maradt az első kategóriában, a másodikban pedig 37 900 lej. A Noroc Plusnál kicsivel több mint 304 ezer lejre, a Lotto 5/40-nél pedig kategóriától függően közel 839 ezer, illetve több mint 153 ezer lejre lehet „pályázni”.

Mint megírtuk, múlt vasárnap a Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró). A lottótársaság e heti közlése szerint

a szerencsés nyertes már hétfőn jelentkezett a pénzösszegért. Bukarestből való, 50 év körüli, és alkalmi lottójátékos.

Amikor megtudta, hogy nyert, először a szeretteire gondolt – mondta el a férfi szerencsejáték szervezőjének, hozzátéve, hogy a számok, amelyeket megjátszott, nem bírnak személyes jelentéssel. Online töltötte ki a szelvényt, két Joker-változattal, mindössze 14 lej 50 bani értékben. A nyertes nem kívánta nyilvánosságra hozni a nevét.

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját

Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.

Csapdát állítottak a Somostetőn ólálkodó medvének

Rendszeresen visszajár egy kifejlett medve a marosvásárhelyi Somostetőre, az állatkert közelében. A biztonság érdekében csapdát helyeztek el azon a területen, ahol az állatot a leggyakrabban látták.

Az ipari övezetbe „száműzik” a játégképeket Sepsiszentgyörgyön

Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.

Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat

Nem vesz részt olyan kormányban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség támogat – jelentette be a párt miniszterelnök-helyettese pénteken.

Nem térne vissza kétfordulós önkormányzati választásokhoz a kormányfő

Ilie Bolojan kormányfő szerint a kétfordulós helyi választásokra való áttérés nem oldaná meg a helyi önkormányzatok problémáit, hangsúlyozva, hogy minden szavazási rendszernek vannak előnyei és hátrányai.

Bolojan: az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni

Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.

Lannert Judit lesz a Tisza-kormány gyermek- és oktatási minisztere

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

