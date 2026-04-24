Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

A nyertes elmondása szerint a számok, amelyeket megjátszott, nem bírnak személyes jelentéssel
Fotó: Román Lottótársaság Facebook-oldala
Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit. Mi maradt a rekordnyeremény után?
2026. április 24., 20:132026. április 24., 20:13
2026. április 24., 20:172026. április 24., 20:17
Közzétette pénteken a Román Lottótársaság a most vasárnapi szerencsejátékokon elérhető nyereményt, amely ezúttal azért lehet érdekes, mert múlt vasárnap a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg, illetve vitték el, és ilyenkor mindig kérdés, hogy „mennyi marad a kasszában” azoknak, akik a rekordnyeremény hírére lelkesednek fel.
Április 26-án délután fél héttől fognak sorsolni, a Lotto 6/49 első kategóriájában több mint 18,04 millió lej (több mint 3,54 millió euró) értékű nyeremény halmozódott fel, a Noroc játéknál pedig több mint 5,74 millió lej van játékban.
A Jokernél, amelynél öt napja rekordnyereményt jegyeztek, 375 500 lej maradt az első kategóriában, a másodikban pedig 37 900 lej. A Noroc Plusnál kicsivel több mint 304 ezer lejre, a Lotto 5/40-nél pedig kategóriától függően közel 839 ezer, illetve több mint 153 ezer lejre lehet „pályázni”.
Mint megírtuk, múlt vasárnap a Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró). A lottótársaság e heti közlése szerint
Amikor megtudta, hogy nyert, először a szeretteire gondolt – mondta el a férfi szerencsejáték szervezőjének, hozzátéve, hogy a számok, amelyeket megjátszott, nem bírnak személyes jelentéssel. Online töltötte ki a szelvényt, két Joker-változattal, mindössze 14 lej 50 bani értékben. A nyertes nem kívánta nyilvánosságra hozni a nevét.
A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).
szóljon hozzá!