Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit. Mi maradt a rekordnyeremény után?

Közzétette pénteken a Román Lottótársaság a most vasárnapi szerencsejátékokon elérhető nyereményt, amely ezúttal azért lehet érdekes, mert múlt vasárnap a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg, illetve vitték el, és ilyenkor mindig kérdés, hogy „mennyi marad a kasszában” azoknak, akik a rekordnyeremény hírére lelkesednek fel.

Április 26-án délután fél héttől fognak sorsolni, a Lotto 6/49 első kategóriájában több mint 18,04 millió lej (több mint 3,54 millió euró) értékű nyeremény halmozódott fel, a Noroc játéknál pedig több mint 5,74 millió lej van játékban.

Hirdetés

A Jokernél, amelynél öt napja rekordnyereményt jegyeztek, 375 500 lej maradt az első kategóriában, a másodikban pedig 37 900 lej. A Noroc Plusnál kicsivel több mint 304 ezer lejre, a Lotto 5/40-nél pedig kategóriától függően közel 839 ezer, illetve több mint 153 ezer lejre lehet „pályázni”.

Mint megírtuk, múlt vasárnap a Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró). A lottótársaság e heti közlése szerint