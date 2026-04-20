A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).

A szerencsés szelvényt online játszották meg, és két Joker-variánssal töltötték ki, mindössze 14 lej 50 baniért – közölte hivatalos honlapján a Román Lottótársaság.

Ez az első I. kategóriás nyeremény, amelyet idén a Jokeren elértek. Legutóbb 2024. szeptember 15-én nyerték meg az I. kategóriás Joker-nyereményt, amelynek értéke 11 845 622,10 lej volt.

A hagyományos lottójátékok szervezésére és adminisztrálására vonatkozó szabályzat szerint a nyertesnek 90 nap áll rendelkezésére a sorsolás napjától számítva, hogy igényelje a nyereményét.