Fotó: Facebook/Loteria Romana
A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).
2026. április 20., 10:242026. április 20., 10:24
A szerencsés szelvényt online játszották meg, és két Joker-variánssal töltötték ki, mindössze 14 lej 50 baniért – közölte hivatalos honlapján a Román Lottótársaság.
Ez az első I. kategóriás nyeremény, amelyet idén a Jokeren elértek. Legutóbb 2024. szeptember 15-én nyerték meg az I. kategóriás Joker-nyereményt, amelynek értéke 11 845 622,10 lej volt.
A hagyományos lottójátékok szervezésére és adminisztrálására vonatkozó szabályzat szerint a nyertesnek 90 nap áll rendelkezésére a sorsolás napjától számítva, hogy igényelje a nyereményét.
Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.
A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.
Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.
Több fiatal is egy körhinta típusú, magasított berendezésben rekedt vasárnapról hétfőre virradó éjjel egy karánsebesi élményparkban.
Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.
Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.
Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.
Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.
Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.
