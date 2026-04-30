Vesztébe rohant: visszatért a Bodoki-havasokból, így végül kilőtték a jószágokat pusztító medvét

Kilőtték azt a fiatal medvét, amelyik az elmúlt hetekben többször is állatokat pusztított Eresztevényben és Maksán. A korábban elkergetett, majd a Bodoki-havasokba elszállított példány visszatért a faluba, és újabb támadása után szerdán este lőtték ki.
Szerdán este 10 órakor sikerült kilőni azt a fiatal medvét, amelyik egy hónapja, két hete, illetve a héten kétszer is állatokat pusztított el Eresztevényben és Maksán.
Emiatt az illetékesek, vagyis a polgármester és a sürgősségi bizottság tagjai folyamatos őrjáratot tartottak fenn a községben, a medve visszatérésére számítva.
Végül szerdán a faluhoz közeli Csemetésben, az elkerített borjak közé mászott be, és kettőt közülük ismét leterített, de ezúttal a vadállatot már kilőtték.
Mindezt Vitályos Lajos polgármester közölte a Székelyhonnal. Tőle tudjuk azt is, hogy
Egyszer már elkergették, másodszor Maksán befogták és elszállították a Bodoki-havasokba – legalább 25 kilométerre –, akkor kapott fülszámot is. Ez alapján most biztosak lehettek abban, hogy ugyanarról a medvéről van szó.
A közbeeső időszakban is próbálták befogni, de nem sikerült. Mivel már nagyon beszokott a faluba, és gyakorlatilag az emberek életét is veszélyeztette, nem volt kérdés, hogy kilövik, ha még egyszer odamerészkedik.
