Vesztébe rohant: visszatért a Bodoki-havasokból, így végül kilőtték a jószágokat pusztító medvét

Kilőtték azt a fiatal medvét, amelyik az elmúlt hetekben többször is állatokat pusztított Eresztevényben és Maksán. A korábban elkergetett, majd a Bodoki-havasokba elszállított példány visszatért a faluba, és újabb támadása után szerdán este lőtték ki.

Szerdán este 10 órakor sikerült kilőni azt a fiatal medvét, amelyik egy hónapja, két hete, illetve a héten kétszer is állatokat pusztított el Eresztevényben és Maksán.

Egy hónapja öt juhot ölt meg, nemrég három borjú esett áldozatául, kedden reggel pedig hét juhot megölt, kettőt pedig megsebesített.

Emiatt az illetékesek, vagyis a polgármester és a sürgősségi bizottság tagjai folyamatos őrjáratot tartottak fenn a községben, a medve visszatérésére számítva.

Végül szerdán a faluhoz közeli Csemetésben, az elkerített borjak közé mászott be, és kettőt közülük ismét leterített, de ezúttal a vadállatot már kilőtték.

Mindezt Vitályos Lajos polgármester közölte a Székelyhonnal. Tőle tudjuk azt is, hogy