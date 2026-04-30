22 prefektus és 36 alprefektus mondott le a kormányátalakítás nyomán

Elfogadta szerdai ülésén a kormány a 22 prefektus és 36 alprefektus tisztségből való felmentéséről szóló határozatokat – közölte Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Az érintett prefektusok és alprefektusok lemondtak a tisztségükről.

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint szerdai ülésén 21 új prefektus és hat alprefektus kinevezéséről is döntött a kabinet – írja az Agerpres.

Sorin Grindeanu a hét elején közölte, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) Országos Politikai Bürója és megyei szervezeteinek elnökei egyöntetűen a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány támogatása mellett foglaltak állást.

A pártelnök ugyanakkor felszólította az alakulat javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat, hogy mielőbb mondjanak le a tisztségükről.