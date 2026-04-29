Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió (SRTV) és rádió (SRR) vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.
A testület tájékoztatása értelmében többségi szavazással hozták meg a döntést, amely szerint a parlament 2025/45-ös és 2025/46-os számú határozatai sértik az alaptörvényt.
Az alkotmánybíróság érvelése szerint a két kifogásolt határozat sérti a közszolgálati televízió és rádió működését szabályozó 1994/41-es törvény 19-es cikkelyét, amely előírja, hogy
Mivel az igazgatótanácsi tagok kijelölése a vonatkozó törvény megszegésével történt, a határozat alkotmányellenesnek minősül – áll a testület közleményében, melyet az Agerpres szemléz.
Az AUR arra hivatkozva támadta meg az alkotmánybíróságon a köztelevízió és a rádió igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről szóló határozatokat, hogy ezek elfogadásakor nem tartották tiszteletben az AUR parlamenti súlyát.
Beadványukban hangsúlyozták, hogy az AUR parlamenti mandátumainak száma alapján két igazgatótanácsi tag és két póttag kinevezésére tettek javaslatot, az illetékes szakbizottságok azonban a javaslatok egy részét elutasították, így a plénum által szavazással jóváhagyott vezetőtestületek összetétele nem tükrözi a valós parlamenti erőviszonyokat.
„Ez ellentmond mind a törvényeknek, mind az alkotmánybíróság joggyakorlatának” – jelentették ki.
Az AUR képviselői rámutattak arra is, hogy a parlament figyelmen kívül hagyta az alkotmánybíróság egy hasonló ügyben hozott korábbi döntését, amelyben a testület elmarasztalta a törvényhozást az arányos politikai képviselet elvének megsértése miatt. Az akkori döntés a parlament 2012/28-as határozatára vonatkozott, amely szintén a köztelevízió és a közrádió igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről szólt – magyarázták.
Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.
Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.
Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.
Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.
Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.
A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.
Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.
Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.
