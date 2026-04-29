Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió (SRTV) és rádió (SRR) vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

Farkas Áron 2026. április 29., 16:582026. április 29., 16:58

A testület tájékoztatása értelmében többségi szavazással hozták meg a döntést, amely szerint a parlament 2025/45-ös és 2025/46-os számú határozatai sértik az alaptörvényt. Az alkotmánybíróság érvelése szerint a két kifogásolt határozat sérti a közszolgálati televízió és rádió működését szabályozó 1994/41-es törvény 19-es cikkelyét, amely előírja, hogy

a két intézmény igazgatótanácsában a parlamenti frakciók számára fenntartott nyolc helyre a parlamenti súlyuk alapján javasolhatnak jelölteket a pártok.

Mivel az igazgatótanácsi tagok kijelölése a vonatkozó törvény megszegésével történt, a határozat alkotmányellenesnek minősül – áll a testület közleményében, melyet az Agerpres szemléz. Az AUR arra hivatkozva támadta meg az alkotmánybíróságon a köztelevízió és a rádió igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről szóló határozatokat, hogy ezek elfogadásakor nem tartották tiszteletben az AUR parlamenti súlyát. Beadványukban hangsúlyozták, hogy az AUR parlamenti mandátumainak száma alapján két igazgatótanácsi tag és két póttag kinevezésére tettek javaslatot, az illetékes szakbizottságok azonban a javaslatok egy részét elutasították, így a plénum által szavazással jóváhagyott vezetőtestületek összetétele nem tükrözi a valós parlamenti erőviszonyokat.

Míg az AUR egyetlen helyet kapott a két igazgatótanácsban, a kisebb parlamenti súllyal rendelkező PNL, USR és RMDSZ ugyanennyi vagy ennél több helyre javasolhatott jelöltet.