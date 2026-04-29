Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

A Csíkszeredai Helyi Rendőrség azonosította azt a helyi céget, amely a Suta-tó partján ürített ki egy nagy halom hulladékot az elmúlt hónapban. Dombi Gyula, a helyi rendőrség vezetője arról tájékoztatta a Székelyhont, hogy

A felvételeken is látszik, hogy építkezésből származó hulladékokat, kartondobozokat, zacskókat, még egy üres savanyútejes dobozt is kidobtak a természetbe. A szeméttől való megszabadulásnak ez a formája azonban törvénybe ütközik.

Mint ismert, a 2021-ből származó 92-es számú sürgősségi kormányrendelet értelmében az illegális hulladéklerakásért a büntetés

magánszemélyek esetében 30 ezer lejtől 45 ezer lejig,

míg jogi személyek esetében 50 ezer lejtől 70 ezer lejig terjed.

Nemrég számoltunk be róla, hogy az utóbbi időszakban megnövekedett a természetbe kidobott hulladék mennyisége, a Sutában is több szemétkupacot lehetett látni tavasszal.