Székelyföldet is nevesíti a Tomac-kormány reformterve

Fotó: Eugen Tomac/Facebook
Vasárnap nyújtja be a parlamentnek Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a szakértői kormány névsorát és programját. A tervek szerint a kabinet 18 tagból állna: 15 miniszter és három miniszterelnök-helyettes kapna helyet benne.
A kormányprogram központi eleme a területi-közigazgatási reform, amelyet a dokumentum a kabinet „nulladik számú prioritásának” nevez. A program szerint
A tervek között szerepel a jelenlegi fejlesztési régiók átalakítása jogi személyiséggel és valós döntési jogkörökkel rendelkező közigazgatási régiókká, valamint a helyi önkormányzatok életképességének felülvizsgálata.
A program készítői szerint Romániában több mint háromezer közigazgatási egység működik, amelyek közül sok nem rendelkezik elegendő erőforrással az alapvető közszolgáltatások biztosításához. A dokumentum szerint
A program hangsúlyozza, hogy az átszervezés tiszteletben tartaná ezek etnikai, nyelvi és földrajzi sajátosságait.
Sorin Costreie miniszterelnök-helyettesként egyben az oktatási tárcát vezetné, míg a külügyminiszteri tisztségre Luca Niculescut jelölték. A pénzügyminisztérium élére Ionuț Simion, a fejlesztési tárca élére pedig Vladimir Ionaș kerülne.
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a kijelölt miniszterelnök és csapata vasárnap terjeszti a parlament elé a teljes kormánynévsort és a kormányprogramot, amelynek elfogadásáról a törvényhozás dönt majd.
Tisztában voltam azzal, hogy egy szürreális filmre vettem jegyet, amikor úgy döntöttem, hogy megnézem az A24 új horrorfilmjét, a Hátsó szobákat.
Országszerte 59 személyt őrizetbe vettek, 96-ot hatósági felügyelet alá, nyolcat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek június 8. és 12. között az úgynevezett Jupiter művelet keretében.
Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, a párt szombaton Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes voksból 729-cel erősítették meg tisztségében az egyetlen jelöltként induló pártelnököt.
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A bányászjárás áldozatai előtt tisztelgett szombaton Nicușor Dan államfő Bukarestben. Az elnök szerint az 1990-es események a román demokrácia egyik legsötétebb fejezetét jelentik.
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Életének 86-ik évében elhunyt Nagy Antal csíkszeredai pedagógus, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára.
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Ismét 9 lej alá csökkent a standard benzin literenkénti ára a romániai töltőállomásokon, miután az elmúlt napokban mindegyik kúthálózat jelentősen mérsékelte árait. Gázolajat továbbra is 9 lej fölötti áron tankolhatunk.
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