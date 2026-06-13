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Székelyföldet is nevesíti a Tomac-kormány reformterve

• Fotó: Eugen Tomac/Facebook

Fotó: Eugen Tomac/Facebook

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Vasárnap nyújtja be a parlamentnek Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a szakértői kormány névsorát és programját. A tervek szerint a kabinet 18 tagból állna: 15 miniszter és három miniszterelnök-helyettes kapna helyet benne.

Székelyhon

2026. június 13., 20:152026. június 13., 20:15

A kormányprogram központi eleme a területi-közigazgatási reform, amelyet a dokumentum a kabinet „nulladik számú prioritásának” nevez. A program szerint

ez előfeltétele annak, hogy az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás, az európai uniós források felhasználása és a helyi fejlesztések terén tervezett változtatások megvalósulhassanak.

A tervek között szerepel a jelenlegi fejlesztési régiók átalakítása jogi személyiséggel és valós döntési jogkörökkel rendelkező közigazgatási régiókká, valamint a helyi önkormányzatok életképességének felülvizsgálata.

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A program készítői szerint Romániában több mint háromezer közigazgatási egység működik, amelyek közül sok nem rendelkezik elegendő erőforrással az alapvető közszolgáltatások biztosításához. A dokumentum szerint

a reform során figyelembe vennék az olyan sajátos identitással rendelkező térségek helyzetét is, mint Székelyföld, Máramaros, Dobrudzsa vagy a Duna-delta.

A program hangsúlyozza, hogy az átszervezés tiszteletben tartaná ezek etnikai, nyelvi és földrajzi sajátosságait.

A Tomac által javasolt kabinetben több ismert szakember kapna helyet.

Sorin Costreie miniszterelnök-helyettesként egyben az oktatási tárcát vezetné, míg a külügyminiszteri tisztségre Luca Niculescut jelölték. A pénzügyminisztérium élére Ionuț Simion, a fejlesztési tárca élére pedig Vladimir Ionaș kerülne.

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a kijelölt miniszterelnök és csapata vasárnap terjeszti a parlament elé a teljes kormánynévsort és a kormányprogramot, amelynek elfogadásáról a törvényhozás dönt majd.

Belföld Politika
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