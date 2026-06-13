Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt

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Fotó: Tuchiluș Alex
Országszerte 59 személyt őrizetbe vettek, 96-ot hatósági felügyelet alá, nyolcat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek június 8. és 12. között az úgynevezett Jupiter művelet keretében.
2026. június 13., 18:332026. június 13., 18:33
2026. június 13., 18:332026. június 13., 18:33
A közlemény szerint az ötnapos összehangolt akció fő célja a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, a fegyverekkel és veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogsértések, a környezetvédelmi bűncselekmények, valamint a hivatalos személyek által elkövetett jogsértések elleni fellépés volt.
A 403 gyanúsított közül 166 ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést: nyolcan előzetes letartóztatásba, hárman házi őrizetbe, 96-an hatósági felügyelet alá kerültek, 59 gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek – írja az Agerpres.
A rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztályának nyomozói 171 folyamatban lévő büntetőeljárás során 810 házkutatást tartottak, 279 személyt állítottak elő és 77 személy ellen rendeltek el kényszerintézkedést. Emellett
A bűnügyi nyomozók 148 házkutatást végeztek a rablással, csalással, zsarolással és számítógépes bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárások keretében. Ezekben az ügyekben 56 személy ellen rendeltek el kényszerintézkedést, és csaknem 2 millió lej értékben foglaltak le javakat.
Ezekben az ügyekben 49 személy ellen vizsgálódnak, és 14 gyanúsított ellen rendeltek el kényszerintézkedést. Az akciók során többek között 40 halálos és 55 nem halálos fegyvert foglaltak le.
Tisztában voltam azzal, hogy egy szürreális filmre vettem jegyet, amikor úgy döntöttem, hogy megnézem az A24 új horrorfilmjét, a Hátsó szobákat.
Vasárnap nyújtja be a parlamentnek Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a szakértői kormány névsorát és programját. A tervek szerint a kabinet 18 tagból állna: 15 miniszter és három miniszterelnök-helyettes kapna helyet benne.
Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, a párt szombaton Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes voksból 729-cel erősítették meg tisztségében az egyetlen jelöltként induló pártelnököt.
A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán Orbán Viktor elismerte, hogy a választási vereségért őt terheli a felelősség, ugyanakkor bírálta az új kormány politikáját, és arról beszélt, hogy az ország politikai és gazdasági káosz felé tart.
A bányászjárás áldozatai előtt tisztelgett szombaton Nicușor Dan államfő Bukarestben. Az elnök szerint az 1990-es események a román demokrácia egyik legsötétebb fejezetét jelentik.
Június 13-tól életbe léptek a közösségi együttélési normák megsértéséről szóló törvény módosításai, amelyek szigorúbb fellépést tesznek lehetővé a szomszédokat zavaró magatartásokkal szemben.
Negyvenhárom személyt evakuált a katasztrófavédelem szombat reggel egy temesvári négyemeletes tömbházból, miután az egyik földszinti lakásban robbanás történt, amelyet tűz követett.
Életének 86-ik évében elhunyt Nagy Antal csíkszeredai pedagógus, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára.
Benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken, a javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét.
Ismét 9 lej alá csökkent a standard benzin literenkénti ára a romániai töltőállomásokon, miután az elmúlt napokban mindegyik kúthálózat jelentősen mérsékelte árait. Gázolajat továbbra is 9 lej fölötti áron tankolhatunk.
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