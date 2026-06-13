Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt

Országszerte 59 személyt őrizetbe vettek, 96-ot hatósági felügyelet alá, nyolcat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek június 8. és 12. között az úgynevezett Jupiter művelet keretében.

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A közlemény szerint az ötnapos összehangolt akció fő célja a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, a fegyverekkel és veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogsértések, a környezetvédelmi bűncselekmények, valamint a hivatalos személyek által elkövetett jogsértések elleni fellépés volt.

Az összesen 300 folyamatban lévő büntetőeljárás során 1170 helyszínen tartottak házkutatást és 535 személyt állítottak elő.

A 403 gyanúsított közül 166 ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést: nyolcan előzetes letartóztatásba, hárman házi őrizetbe, 96-an hatósági felügyelet alá kerültek, 59 gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek – írja az Agerpres.

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A rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztályának nyomozói 171 folyamatban lévő büntetőeljárás során 810 házkutatást tartottak, 279 személyt állítottak elő és 77 személy ellen rendeltek el kényszerintézkedést. Emellett