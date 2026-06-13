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Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Országszerte 59 személyt őrizetbe vettek, 96-ot hatósági felügyelet alá, nyolcat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek június 8. és 12. között az úgynevezett Jupiter művelet keretében.

Székelyhon

2026. június 13., 18:332026. június 13., 18:33

2026. június 13., 18:332026. június 13., 18:33

A közlemény szerint az ötnapos összehangolt akció fő célja a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, a fegyverekkel és veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogsértések, a környezetvédelmi bűncselekmények, valamint a hivatalos személyek által elkövetett jogsértések elleni fellépés volt.

Az összesen 300 folyamatban lévő büntetőeljárás során 1170 helyszínen tartottak házkutatást és 535 személyt állítottak elő.

A 403 gyanúsított közül 166 ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést: nyolcan előzetes letartóztatásba, hárman házi őrizetbe, 96-an hatósági felügyelet alá kerültek, 59 gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek – írja az Agerpres.

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A rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztályának nyomozói 171 folyamatban lévő büntetőeljárás során 810 házkutatást tartottak, 279 személyt állítottak elő és 77 személy ellen rendeltek el kényszerintézkedést. Emellett

lefoglaltak 141 millió lejt, valamint összesen közel 14 millió lej értékű javakat, köztük cigarettát, pirotechnikai termékeket és hangszereket.

A bűnügyi nyomozók 148 házkutatást végeztek a rablással, csalással, zsarolással és számítógépes bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárások keretében. Ezekben az ügyekben 56 személy ellen rendeltek el kényszerintézkedést, és csaknem 2 millió lej értékben foglaltak le javakat.

Emellett a rendőrök 139 házkutatást tartottak a fegyverek és robbanószerek illegális birtoklásával kapcsolatos, összesen 60 folyamatban lévő büntetőeljárás során.

Ezekben az ügyekben 49 személy ellen vizsgálódnak, és 14 gyanúsított ellen rendeltek el kényszerintézkedést. Az akciók során többek között 40 halálos és 55 nem halálos fegyvert foglaltak le.

Belföld Rendőrség
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