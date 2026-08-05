Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa

Nicușor Dan államfő szerdán a Facebook-oldalán bejelentette, hogy élettársával együtt úgy döntött: közzéteszik az elnöki hivatal honlapján Mirabela Grădinaru vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatát.

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Az államfő bejegyzése szerint „az átláthatóság jegyében és a spekulációk eloszlatása érdekében” tették meg ezt a lépést – ismerteti az Agerpres .

egy 1152 négyzetméteres belterületi telke van Ilfov megyében, amelyet 2021-ben vásárolt.

Emellett résztulajdonosa egy 2600 és egy 2400 négyzetméteres Vaslui megyei belterületi teleknek is. A tulajdonrészeket 2025-ben örökölte a nagyszüleitől. Ugyancsak résztulajdonosa egy 250 négyzetméteres Vaslui megyei belterületi teleknek is, amelyet az apjától örökölt.

A nyilatkozat szerint Mirabela Grădinaru résztulajdonosa három Vaslui megyei külterületi teleknek is, amelyek területe 19 400, 8600 és 4500 négyzetméter, valamint egy 1200 négyzetméteres szőlősnek. Ezeket az ingatlanrészeket mind a nagyszüleitől örökölte.

Az államfő élettársa résztulajdonosa egy 69 és egy 84 négyzetméteres lakásnak. Ezeket a Vaslui megyei ingatlanokat 2025-ben örökölte az apjától, illetve a nagyszüleitől.