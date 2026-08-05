Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa

Fotó: Facebook/Nicușor Dan
Nicușor Dan államfő szerdán a Facebook-oldalán bejelentette, hogy élettársával együtt úgy döntött: közzéteszik az elnöki hivatal honlapján Mirabela Grădinaru vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatát.
Az államfő bejegyzése szerint „az átláthatóság jegyében és a spekulációk eloszlatása érdekében” tették meg ezt a lépést – ismerteti az Agerpres.
Mirabela Grădinaru augusztus 4-én kitöltött vagyonnyilatkozata szerint
Emellett résztulajdonosa egy 2600 és egy 2400 négyzetméteres Vaslui megyei belterületi teleknek is. A tulajdonrészeket 2025-ben örökölte a nagyszüleitől. Ugyancsak résztulajdonosa egy 250 négyzetméteres Vaslui megyei belterületi teleknek is, amelyet az apjától örökölt.
A nyilatkozat szerint Mirabela Grădinaru résztulajdonosa három Vaslui megyei külterületi teleknek is, amelyek területe 19 400, 8600 és 4500 négyzetméter, valamint egy 1200 négyzetméteres szőlősnek. Ezeket az ingatlanrészeket mind a nagyszüleitől örökölte.
Az államfő élettársa résztulajdonosa egy 69 és egy 84 négyzetméteres lakásnak. Ezeket a Vaslui megyei ingatlanokat 2025-ben örökölte az apjától, illetve a nagyszüleitől.
Az elnök élettársa tavaly összesen 158.360 lej fizetést kapott az Automobile-Dacia Rt-től. A nyilatkozatban feltüntette a két gyermekük, Ahea és Antim után járó, fejenként 3450 lejes gyermeknevelési támogatást is.
A dokumentum szerint
Grădinaru 116 563,42 lejt adott kölcsön a S.O.S. Orașul egyesületnek,
és 4000 euró értékű Renault-részvénye is van, amelyet a vállalat alkalmazottainak szóló részvényprogramok keretében szerzett.
Két bankkölcsönt is feltüntetett, mindkettő 2026-ban jár le; ezek értéke 1760,18 lej, illetve 50 000 lej.
Érdekeltségi nyilatkozata szerint az államfő élettársa a kolozsvári székhelyű S.O.S. Orașul egyesület elnöke és a Renault részvényese.
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