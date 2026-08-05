Ratifikált SAFE-megállapodás, PNRR alapok lehívását segítő törvények – ezeket hirdette ki Románia elnöke

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államelnök kedd este bejelentette, hogy kihirdetett egy sor, az országos helyreállítási terv kritikus mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvényt, valamint ratifikálta a SAFE-megállapodást.
2026. augusztus 05., 13:302026. augusztus 05., 13:30
2026. augusztus 05., 13:332026. augusztus 05., 13:33
„Ezzel Románia hozzájut a modernizációt és beruházásokat jelentő jelentős uniós forrásokhoz. A PNRR-s alapok jobb szolgáltatásokat és életminőség-javulást jelentenek a románoknak, új kórházakat, korszerűsített iskolákat, autópályákat.
– írta az elnök az X közösségi oldalon.
Az államfő szerint a parlament által nemrég elfogadott és most kihirdetett törvények jó példái annak a politikai magatartásnak, amely a prioritásokra összpontosít, és kevésbé a konfliktusokra. Így megőrizhető a hitelminősítő ügynökségek bizalma Románia iránt, ami ösztönzi a külföldi befektetőket – tette hozzá az Agerpres szemléje szerint.
Kifejtette továbbá, hogy figyelemmel kísérte a rendkívüli ülésszak vitáit is a dekarbonizációról szóló jogszabályok módosításáról.
„A nemzeti érdek egyszerre jelenti az energiabiztonságot, Románia vállalásainak teljesítését, és az ország gazdasági, pénzügyi stabilitásának védelmét. Amennyiben a parlament a szakbizottságokban elfogadott módosításokkal szavazza meg a tervezetet, alaposan elemezni fogom a helyzetet, és élni fogok alkotmányos jogkörömmel, beleértve a jogszabálytervezet visszaküldésének a lehetőségét is, hogy Románia benyújthassa a hátralevő kifizetési kérelmeket, és ne veszítsen el milliárd eurókat a PNRR-ből” – szögezte le az államfő.
Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő kedden többek között a következő jogszabályokat hirdette ki:
a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek járó, uniós forrásokból biztosított szakmai pótléknak a 2025-2026-os tanévre való kiutalását lehetővé tevő 2026/39-es sürgősségi kormányrendeletet elfogadó törvényt;
az adó- és vámhatóságok személyzete számára teljesítményalapú jutalmazási rendszer létrehozásáról szóló törvényt;
a közigazgatási törvényt módosító és kiegészítő törvényt;
a kórházi létszámstop feloldását, azaz az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét lehetővé tevő jogszabálymódosítást;
valamint a SAFE-hitelmegállapodás ratifikálását.
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