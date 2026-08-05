Ratifikált SAFE-megállapodás, PNRR alapok lehívását segítő törvények – ezeket hirdette ki Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök kedd este bejelentette, hogy kihirdetett egy sor, az országos helyreállítási terv kritikus mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvényt, valamint ratifikálta a SAFE-megállapodást.

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„Ezzel Románia hozzájut a modernizációt és beruházásokat jelentő jelentős uniós forrásokhoz. A PNRR-s alapok jobb szolgáltatásokat és életminőség-javulást jelentenek a románoknak, új kórházakat, korszerűsített iskolákat, autópályákat.

Ezekkel a forrásokkal reformokat is megvalósítunk, amelyek biztosítják az állam hatékonyabb működését”

– írta az elnök az X közösségi oldalon.

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Az államfő szerint a parlament által nemrég elfogadott és most kihirdetett törvények jó példái annak a politikai magatartásnak, amely a prioritásokra összpontosít, és kevésbé a konfliktusokra. Így megőrizhető a hitelminősítő ügynökségek bizalma Románia iránt, ami ösztönzi a külföldi befektetőket – tette hozzá az Agerpres szemléje szerint.

Kifejtette továbbá, hogy figyelemmel kísérte a rendkívüli ülésszak vitáit is a dekarbonizációról szóló jogszabályok módosításáról.

„A nemzeti érdek egyszerre jelenti az energiabiztonságot, Románia vállalásainak teljesítését, és az ország gazdasági, pénzügyi stabilitásának védelmét. Amennyiben a parlament a szakbizottságokban elfogadott módosításokkal szavazza meg a tervezetet, alaposan elemezni fogom a helyzetet, és élni fogok alkotmányos jogkörömmel, beleértve a jogszabálytervezet visszaküldésének a lehetőségét is, hogy Románia benyújthassa a hátralevő kifizetési kérelmeket, és ne veszítsen el milliárd eurókat a PNRR-ből” – szögezte le az államfő.

Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő kedden többek között a következő jogszabályokat hirdette ki: