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Idén is lesz hagyományőrző kézműves tábor Nyikómalomfalván

Képünk illusztráció • Fotó: Bodnár Arthur

Képünk illusztráció

Fotó: Bodnár Arthur

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Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Nyikómalomfalvi Hagyományőrző Kézműves Tábort, ahol a gyerekek a székely népi hagyományokkal, kézműves mesterségekkel és különböző művészeti foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg augusztus 10. és 14. között.

Székelyhon

2026. augusztus 05., 13:552026. augusztus 05., 13:55

2026. augusztus 05., 14:352026. augusztus 05., 14:35

A kézműves tábort célja, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg a székely népi hagyományokkal és a kézműves mesterségekkel – tudtuk meg Farkas Rékától, a tábor szervezőjétől. Kiemelte, a tábor nemcsak a hagyományőrzésről szól, hanem közösségépítő szerepet is betölt: a résztvevők az egyhetes program során különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el, miközben

fejlődik türelmük, kitartásuk és együttműködési készségük.

A tábor egyik állandó foglalkozása a bútorfestés, amelyet immár tizenegyedik éve Benedek Erika vezet. A gyerekek a székely bútorfestés motívumvilágával ismerkednek meg, és azt is megtudhatják, milyen jelentést hordoznak a hagyományos díszítőelemek.

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Idén is visszatért Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész, aki ötödik alkalommal tart festészeti foglalkozásokat. Műhelyeiben a résztvevők különböző festészeti technikákat próbálhatnak ki:

a népi motívumokat saját elképzeléseikkel ötvözhetik.

A programot Albert Orsolya drámafoglalkozásai egészítik ki. A játékos feladatok az önkifejezést, a kommunikációt és az együttműködést fejlesztik, emellett hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához is.

A tábor megvalósítását a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont támogatása is segíti.

A hét végére a gyermekek munkáiból kiállítás készül, amely bemutatja az elkészült alkotásokat és a táborban végzett munkát.

Udvarhelyszék
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