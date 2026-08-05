Idén is lesz hagyományőrző kézműves tábor Nyikómalomfalván

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Nyikómalomfalvi Hagyományőrző Kézműves Tábort, ahol a gyerekek a székely népi hagyományokkal, kézműves mesterségekkel és különböző művészeti foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg augusztus 10. és 14. között.

Székelyhon 2026. augusztus 05., 13:552026. augusztus 05., 13:55 2026. augusztus 05., 14:352026. augusztus 05., 14:35

A kézműves tábort célja, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg a székely népi hagyományokkal és a kézműves mesterségekkel – tudtuk meg Farkas Rékától, a tábor szervezőjétől. Kiemelte, a tábor nemcsak a hagyományőrzésről szól, hanem közösségépítő szerepet is betölt: a résztvevők az egyhetes program során különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el, miközben

fejlődik türelmük, kitartásuk és együttműködési készségük.

A tábor egyik állandó foglalkozása a bútorfestés, amelyet immár tizenegyedik éve Benedek Erika vezet. A gyerekek a székely bútorfestés motívumvilágával ismerkednek meg, és azt is megtudhatják, milyen jelentést hordoznak a hagyományos díszítőelemek. Hirdetés Idén is visszatért Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész, aki ötödik alkalommal tart festészeti foglalkozásokat. Műhelyeiben a résztvevők különböző festészeti technikákat próbálhatnak ki:

a népi motívumokat saját elképzeléseikkel ötvözhetik.