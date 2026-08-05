Idén is lesz hagyományőrző kézműves tábor Nyikómalomfalván

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Fotó: Bodnár Arthur
Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Nyikómalomfalvi Hagyományőrző Kézműves Tábort, ahol a gyerekek a székely népi hagyományokkal, kézműves mesterségekkel és különböző művészeti foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg augusztus 10. és 14. között.
2026. augusztus 05., 13:552026. augusztus 05., 13:55
2026. augusztus 05., 14:352026. augusztus 05., 14:35
A kézműves tábort célja, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg a székely népi hagyományokkal és a kézműves mesterségekkel – tudtuk meg Farkas Rékától, a tábor szervezőjétől. Kiemelte, a tábor nemcsak a hagyományőrzésről szól, hanem közösségépítő szerepet is betölt: a résztvevők az egyhetes program során különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el, miközben
A tábor egyik állandó foglalkozása a bútorfestés, amelyet immár tizenegyedik éve Benedek Erika vezet. A gyerekek a székely bútorfestés motívumvilágával ismerkednek meg, és azt is megtudhatják, milyen jelentést hordoznak a hagyományos díszítőelemek.
Idén is visszatért Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész, aki ötödik alkalommal tart festészeti foglalkozásokat. Műhelyeiben a résztvevők különböző festészeti technikákat próbálhatnak ki:
A programot Albert Orsolya drámafoglalkozásai egészítik ki. A játékos feladatok az önkifejezést, a kommunikációt és az együttműködést fejlesztik, emellett hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához is.
A tábor megvalósítását a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont támogatása is segíti.
A hét végére a gyermekek munkáiból kiállítás készül, amely bemutatja az elkészült alkotásokat és a táborban végzett munkát.
Új finanszírozási szerződést írt alá Székelykeresztúr önkormányzata és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a vállalkozói inkubátorház megvalósítására. A korábban meghiúsult projektet most új pályázati ciklusban indítják újra.
Székelyudvarhelyen mutatják be ismét múzeumi környezetben a Magyar Menyasszony című, díjnyertes kiállítást. A Haáz Rezső Múzeumban augusztus 7-én nyíló tárlatot helyi gyűjteményekből kölcsönzött tárgyak is gazdagítják.
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Hárombocsos anyamedve járt a székelyudvarhelyi Malom utcában vasárnap éjszaka. A vadállat kukákat borogatott, majd a Sétatéren át menekült el. Szombaton és vasárnap a Medvék utcából és az Éltetőkút utcából is érkezett riasztás.
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Baleset történt Szentegyháza csíkszeredai kijáratától nem messze a 13A jelzésű országúton csütörtök délután.
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Ittasan vezető sofőr bukott le vezetés közben Székelyvarságon, az ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal.
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