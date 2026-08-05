Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban. A csendőrök szerint ez jelentős terhet ró az állományra, amely amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd.
A medveriasztások kezelése komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára
Fotó: Csiszér Attila
Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban. A csendőrök szerint ez jelentős terhet ró az állományra, amely amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd.
Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest – osztotta meg Iamandi Dan, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint,
Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak.
A bejelentések közül 189 bizonyult igazoltnak vagyis amelyeknél a kiérkező egységeknek valóban be kellett avatkozniuk a medve miatt.
A fennmaradó 170 riasztásnál a helyszínre érkező egységek már nem találták ott a vadállatot.
Fotó: Csiszér Attila
A csendőrök ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy téves bejelentések érkeztek. Több esetben ugyanis mire kiért a beavatkozó csapat a helyszínre, az állat már visszahúzódott az erdőbe.
A csendőrparancsnok kitért arra is, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz
A statisztikák alapján látható, hogy a legtöbb riasztás májusban és júniusban érkezett. Előbbi hónapban 130, utóbbiban 133 segélyhívást regisztráltak. Júliusban viszont visszaesett a riasztások száma 42-re.
A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy a RO-Alert rendszer bevezetésének első időszakában még sokan kíváncsiságból a helyszínre indultak egy-egy medveriasztás után, ami tovább növelte a veszélyt. Iamandi szerint ez a jelenség mára gyakorlatilag megszűnt.
Fotó: Csiszér Attila
Dan Iamandi szerint a medveriasztások kezelése még így is komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára.
„A közrend fenntartásával foglalkozó csendőröket egyre nagyobb arányban kell medvés beavatkozásokra irányítanunk. Véleményem szerint ez már olyan feladat, amelynek nem feltétlenül a csendőrség »udvarán« kellene lennie” – fogalmazott. Mint rámutatott:
Az ilyen beavatkozások több órát vesznek igénybe, amelyeket később pihenőidővel kell kompenzálni. Ehhez társul a jelentős üzemanyag- és járműfenntartási költség is.
– mondta.
Tőle tudjuk, hogy a kihívásaikat az is tetézi, hogy a megyei csendőrség jelenleg mintegy 30 százalékos személyzeti hiánnyal működik, ami elsősorban a közrendvédelmi és őrzési feladatokat ellátó állományt érinti.
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