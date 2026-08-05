Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A tavalyi év azonos időszakához képest kétszer annyi medveriasztás érkezett a Hargita megyei csendőrséghez

Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban. A csendőrök szerint ez jelentős terhet ró az állományra, amely amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd.

Barabás Hajnal

2026. augusztus 05., 14:012026. augusztus 05., 14:01

A medveriasztások kezelése komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára • Fotó: Csiszér Attila

A medveriasztások kezelése komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára

Fotó: Csiszér Attila

Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban. A csendőrök szerint ez jelentős terhet ró az állományra, amely amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd.

Barabás Hajnal

2026. augusztus 05., 14:012026. augusztus 05., 14:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest – osztotta meg Iamandi Dan, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint,

az év első hét hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón medvék felbukkanása miatt a lakott településeken.

Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak.

Hirdetés

A bejelentések közül 189 bizonyult igazoltnak vagyis amelyeknél a kiérkező egységeknek valóban be kellett avatkozniuk a medve miatt.

Ezek közül az esetek közül 119 esetben sikerült elriasztani az állatot, egy medvét áthelyeztek, míg 24 példány kilőttek a hatályos jogszabályok alapján.

A fennmaradó 170 riasztásnál a helyszínre érkező egységek már nem találták ott a vadállatot.

• Fotó: Csiszér Attila

Fotó: Csiszér Attila

A csendőrök ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy téves bejelentések érkeztek. Több esetben ugyanis mire kiért a beavatkozó csapat a helyszínre, az állat már visszahúzódott az erdőbe.

A csendőrparancsnok kitért arra is, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz

szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék.

A statisztikák alapján látható, hogy a legtöbb riasztás májusban és júniusban érkezett. Előbbi hónapban 130, utóbbiban 133 segélyhívást regisztráltak. Júliusban viszont visszaesett a riasztások száma 42-re.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy a RO-Alert rendszer bevezetésének első időszakában még sokan kíváncsiságból a helyszínre indultak egy-egy medveriasztás után, ami tovább növelte a veszélyt. Iamandi szerint ez a jelenség mára gyakorlatilag megszűnt.

Egy-egy esetnél előfordulhat, hogy a közelben tartózkodók odamennek, de a korábban tapasztalt tömeges kíváncsiskodás már nem jellemző.
• Fotó: Csiszér Attila

Fotó: Csiszér Attila

A közrendvédelmi feladatoktól vonja el az embereket

Dan Iamandi szerint a medveriasztások kezelése még így is komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára.

„A közrend fenntartásával foglalkozó csendőröket egyre nagyobb arányban kell medvés beavatkozásokra irányítanunk. Véleményem szerint ez már olyan feladat, amelynek nem feltétlenül a csendőrség »udvarán« kellene lennie” – fogalmazott. Mint rámutatott:

gyakran előfordul, hogy a szolgálatban lévő járőrök egyszerre több helyszínen kellene beavatkozniuk, így a szabadnapos kollégákat kell behívják.

Az ilyen beavatkozások több órát vesznek igénybe, amelyeket később pihenőidővel kell kompenzálni. Ehhez társul a jelentős üzemanyag- és járműfenntartási költség is.

Idézet
Ha például Maroshévízről Tölgyesre kell kivonulni, oda-vissza közel száz kilométert tesz meg a beavatkozó jármű. Ez üzemanyag-, alkatrész- és fenntartási költséget is jelent”

– mondta.

Tőle tudjuk, hogy a kihívásaikat az is tetézi, hogy a megyei csendőrség jelenleg mintegy 30 százalékos személyzeti hiánnyal működik, ami elsősorban a közrendvédelmi és őrzési feladatokat ellátó állományt érinti.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
Szigorúan ellenőrzik az erdei gyümölcsök gyűjtését: engedély nélkül súlyos bírság járhat
Hazatérő tehetség és két hosszabbítás – tovább építi keretét a Brassói Corona
Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Székelyhon

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Székelyhon

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
Székely Sport

Két csapattal kevesebbel és új lebonyolítással rajtol majd a Hargita megyei focibajnokság
Szigorúan ellenőrzik az erdei gyümölcsök gyűjtését: engedély nélkül súlyos bírság járhat
Krónika

Szigorúan ellenőrzik az erdei gyümölcsök gyűjtését: engedély nélkül súlyos bírság járhat
Hazatérő tehetség és két hosszabbítás – tovább építi keretét a Brassói Corona
Székely Sport

Hazatérő tehetség és két hosszabbítás – tovább építi keretét a Brassói Corona
Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Nőileg

Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 05., szerda

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor

Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál – közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán.

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
2026. augusztus 05., szerda

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting

Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent.

Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting
Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting
2026. augusztus 05., szerda

Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting
2026. augusztus 05., szerda

Ratifikált SAFE-megállapodás, PNRR alapok lehívását segítő törvények – ezeket hirdette ki Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök kedd este bejelentette, hogy kihirdetett egy sor, az országos helyreállítási terv kritikus mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges törvényt, valamint ratifikálta a SAFE-megállapodást.

Ratifikált SAFE-megállapodás, PNRR alapok lehívását segítő törvények – ezeket hirdette ki Románia elnöke
Ratifikált SAFE-megállapodás, PNRR alapok lehívását segítő törvények – ezeket hirdette ki Románia elnöke
2026. augusztus 05., szerda

Ratifikált SAFE-megállapodás, PNRR alapok lehívását segítő törvények – ezeket hirdette ki Románia elnöke
2026. augusztus 05., szerda

Extrém hőség: melegrekordok dőlhetnek meg a következő napokban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán frissítette a vörös és narancssárga hőségriasztásokat, amelyek az ország legnagyobb részén péntek reggelig érvényesek lesznek.

Extrém hőség: melegrekordok dőlhetnek meg a következő napokban
Extrém hőség: melegrekordok dőlhetnek meg a következő napokban
2026. augusztus 05., szerda

Extrém hőség: melegrekordok dőlhetnek meg a következő napokban
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Kőműves szerszámokon vesztek össze – az ordibálásnak bírság lett a vége

Vita robbant ki két férfi között, mivel egyikük nem volt hajlandó kölcsönadni a kőműves szerszámait a másiknak. Az ordibálásba torkollt konfliktust jelezték a hatóságoknak, a Kovászna megyei csendőrség a veszekedő feleket bírsággal sújtotta.

Kőműves szerszámokon vesztek össze – az ordibálásnak bírság lett a vége
Kőműves szerszámokon vesztek össze – az ordibálásnak bírság lett a vége
2026. augusztus 05., szerda

Kőműves szerszámokon vesztek össze – az ordibálásnak bírság lett a vége
2026. augusztus 05., szerda

Medvét ütött el egy sofőr, a nagyvad el tudott menekülni a baleset helyszínéről

Medvével ütközött szerdára virradóra egy személygépkocsi Erdőszentgyörgyön, de a sérült állatot nem találták meg a vadászok.

Medvét ütött el egy sofőr, a nagyvad el tudott menekülni a baleset helyszínéről
Medvét ütött el egy sofőr, a nagyvad el tudott menekülni a baleset helyszínéről
2026. augusztus 05., szerda

Medvét ütött el egy sofőr, a nagyvad el tudott menekülni a baleset helyszínéről
2026. augusztus 05., szerda

Ennyien kaptak különnyugdíjat júliusban

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közölt adatai szerint júniusban 11 970 személynek folyósítottak különnyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónaphoz.

Ennyien kaptak különnyugdíjat júliusban
Ennyien kaptak különnyugdíjat júliusban
2026. augusztus 05., szerda

Ennyien kaptak különnyugdíjat júliusban
Hirdetés
2026. augusztus 04., kedd

Nagyobb mozgásteret kapnának az állami intézmények a fel nem használt költségvetési pénzek felhasználásában

A szenátus kedden elfogadta a SAFE-program végrehajtásáról szóló sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.

Nagyobb mozgásteret kapnának az állami intézmények a fel nem használt költségvetési pénzek felhasználásában
Nagyobb mozgásteret kapnának az állami intézmények a fel nem használt költségvetési pénzek felhasználásában
2026. augusztus 04., kedd

Nagyobb mozgásteret kapnának az állami intézmények a fel nem használt költségvetési pénzek felhasználásában
2026. augusztus 04., kedd

Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány

Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint jelenleg egyetlen kormányalakítási forgatókönyv sem zárható ki, mivel a legfontosabb cél, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya legyen.

Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány
Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány
2026. augusztus 04., kedd

Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány
2026. augusztus 04., kedd

Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit

Ro-Alert figyelmeztetést adott ki kedden délután a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) Tulcea megye északi részének lakói számára, miután fennállt a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye.

Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit
Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit
2026. augusztus 04., kedd

Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!