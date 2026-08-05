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A tavalyi év azonos időszakához képest kétszer annyi medveriasztás érkezett a Hargita megyei csendőrséghez Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban. A csendőrök szerint ez jelentős terhet ró az állományra, amely amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd. Barabás Hajnal 2026. augusztus 05., 14:012026. augusztus 05., 14:01

A medveriasztások kezelése komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára Fotó: Csiszér Attila

Hét hónap alatt 359 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget medve jelenléte miatt a településeken, kétszer annyiszor, mint tavaly, ugyanebben a periódusban. A csendőrök szerint ez jelentős terhet ró az állományra, amely amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzd.

Barabás Hajnal 2026. augusztus 05., 14:012026. augusztus 05., 14:01

Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest – osztotta meg Iamandi Dan, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint,

az év első hét hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón medvék felbukkanása miatt a lakott településeken.

Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. Hirdetés A bejelentések közül 189 bizonyult igazoltnak vagyis amelyeknél a kiérkező egységeknek valóban be kellett avatkozniuk a medve miatt.

Ezek közül az esetek közül 119 esetben sikerült elriasztani az állatot, egy medvét áthelyeztek, míg 24 példány kilőttek a hatályos jogszabályok alapján.

A fennmaradó 170 riasztásnál a helyszínre érkező egységek már nem találták ott a vadállatot.

Fotó: Csiszér Attila

A csendőrök ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy téves bejelentések érkeztek. Több esetben ugyanis mire kiért a beavatkozó csapat a helyszínre, az állat már visszahúzódott az erdőbe. A csendőrparancsnok kitért arra is, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz

szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék.

A statisztikák alapján látható, hogy a legtöbb riasztás májusban és júniusban érkezett. Előbbi hónapban 130, utóbbiban 133 segélyhívást regisztráltak. Júliusban viszont visszaesett a riasztások száma 42-re. A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy a RO-Alert rendszer bevezetésének első időszakában még sokan kíváncsiságból a helyszínre indultak egy-egy medveriasztás után, ami tovább növelte a veszélyt. Iamandi szerint ez a jelenség mára gyakorlatilag megszűnt.

Egy-egy esetnél előfordulhat, hogy a közelben tartózkodók odamennek, de a korábban tapasztalt tömeges kíváncsiskodás már nem jellemző.

Fotó: Csiszér Attila

A közrendvédelmi feladatoktól vonja el az embereket Dan Iamandi szerint a medveriasztások kezelése még így is komoly szervezési és erőforrás-problémát jelent a csendőrség számára. „A közrend fenntartásával foglalkozó csendőröket egyre nagyobb arányban kell medvés beavatkozásokra irányítanunk. Véleményem szerint ez már olyan feladat, amelynek nem feltétlenül a csendőrség »udvarán« kellene lennie” – fogalmazott. Mint rámutatott:

gyakran előfordul, hogy a szolgálatban lévő járőrök egyszerre több helyszínen kellene beavatkozniuk, így a szabadnapos kollégákat kell behívják.

Az ilyen beavatkozások több órát vesznek igénybe, amelyeket később pihenőidővel kell kompenzálni. Ehhez társul a jelentős üzemanyag- és járműfenntartási költség is.

Ha például Maroshévízről Tölgyesre kell kivonulni, oda-vissza közel száz kilométert tesz meg a beavatkozó jármű. Ez üzemanyag-, alkatrész- és fenntartási költséget is jelent”