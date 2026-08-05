Kőműves szerszámokon vesztek össze – az ordibálásnak bírság lett a vége

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Fotó: Haáz Vince
Vita robbant ki két férfi között, mivel egyikük nem volt hajlandó kölcsönadni a kőműves szerszámait a másiknak. Az ordibálásba torkollt konfliktust jelezték a hatóságoknak, a Kovászna megyei csendőrség a veszekedő feleket bírsággal sújtotta.
2026. augusztus 05., 12:552026. augusztus 05., 12:55
2026. augusztus 05., 12:562026. augusztus 05., 12:56
Konfliktus alakult ki két férfi között hétfőn Sepsiszentgyörgyön, a Csíki negyed Romulus Cioflec utcájában, mivel
– válaszolta érdeklődésünkre a Kovászna Megyei Csendőrség, miután tudomásunkra jutott, hogy a szóban forgó utcában hangos botrány tört ki hétfő este.
A csendőrség hozzátette, az esetről a 112-es segélyhívón érkezett bejelentés. A helyszínre érkező csendőrök azonosították az érintetteket. Mint kiderült,
Az eset nyomán a csendőrök a társadalmi együttélés, valamint a közrend és köznyugalom szabályainak megsértéséről szóló 61/1991-es törvény alapján két szabálysértési bírságot szabtak ki: egy 500 lejes, valamint egy 200 lejes pénzbírságot.
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