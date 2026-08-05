Kőműves szerszámokon vesztek össze – az ordibálásnak bírság lett a vége

Vita robbant ki két férfi között, mivel egyikük nem volt hajlandó kölcsönadni a kőműves szerszámait a másiknak. Az ordibálásba torkollt konfliktust jelezték a hatóságoknak, a Kovászna megyei csendőrség a veszekedő feleket bírsággal sújtotta.

Székelyhon 2026. augusztus 05., 12:552026. augusztus 05., 12:55 2026. augusztus 05., 12:562026. augusztus 05., 12:56

Konfliktus alakult ki két férfi között hétfőn Sepsiszentgyörgyön, a Csíki negyed Romulus Cioflec utcájában, mivel

egyikük nem adta kölcsön kőműves szerszámait a másiknak

Hirdetés – válaszolta érdeklődésünkre a Kovászna Megyei Csendőrség, miután tudomásunkra jutott, hogy a szóban forgó utcában hangos botrány tört ki hétfő este. A csendőrség hozzátette, az esetről a 112-es segélyhívón érkezett bejelentés. A helyszínre érkező csendőrök azonosították az érintetteket. Mint kiderült,

a szóváltás során egyikük sértő kifejezésekkel is illette a másikat.