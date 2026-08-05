Extrém hőség: melegrekordok dőlhetnek meg a következő napokban

Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán frissítette a vörös és narancssárga hőségriasztásokat, amelyek az ország legnagyobb részén péntek reggelig érvényesek lesznek.
2026. augusztus 05., 13:152026. augusztus 05., 13:15
2026. augusztus 05., 13:212026. augusztus 05., 13:21
A szakemberek előrejelzése szerint szerda délelőtt 10 órától péntek délelőtt 10 óráig tartós és intenzív lesz a hőhullám Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében. Ezeken a területeken
A maximumok Máramaros, Szatmár és Szilágy megyében 37–39 Celsius-fok között, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében pedig 39–41 fok között alakulnak.
A hőterhelés jelentős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszakák trópusiak lesznek, a minimumok elérhetik a 25–26 fokot.
Ugyanebben az időszakban narancssárga hőségriasztás lesz érvényben Moldvában, Olteniában, Erdély nagy részén, valamint Muntenia délnyugati és középső területein, ahol a maximumok 35–38 fok között alakulnak. Ezeken a területeken
Az éjszakák helyenként szintén trópusiak lesznek 20–24 fokos minimumokkal.
A meteorológusok ugyanakkor egy újabb sárga jelzésű hőségriasztást is kiadtak szerdán, amely az ország 12 megyéjében érvényes péntek reggelig. Az érintett megyék: Hargita, Kovászna, Brassó, Tulcea, Konstanca, Brăila, Ialomița, Călărași, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș.
A tengerparton 30–32 fokos maximumok, Munténiában ezzel szemben 36–37 fokos maximumokra lehet számítani. Az éjszakai levegő nem hűl le 20–24 fok alá – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán sárga jelzésű riasztást adott ki az ország több mint háromnegyedében várható viharok és jelentős mennyiségű zápor miatt.
A meteorológusok szerint csütörtökön déltől 21 óráig Moldva északi és középső részén, Erdélyben, Máramarosban, Körösvidéken, a Bánságban, Olteniában, Muntenia nyugati felében és a hegyvidéken várhatók viharok. A széllökések sebessége elérheti az 50–70, helyenként meghaladhatja a 80 kilométert óránként,
A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15–20 litert négyzetméterenként, helyenként, főként a hegyvidéken pedig a 30–50 litert is.
Csütörtökön az ország többi részén is előfordulhatnak záporok és zivatarok, bár szűkebb területeken – közölte az ANM.
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