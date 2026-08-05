Medvét ütött el egy sofőr, a nagyvad el tudott menekülni a baleset helyszínéről

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Fotó: Tuchiluș Alex
Medvével ütközött szerdára virradóra egy személygépkocsi Erdőszentgyörgyön, de a sérült állatot nem találták meg a vadászok.
Erdőszentgyörgyön egy személygépkocsi egy vadállattal ütközött szerda éjszaka.
Mint a Maros megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk 0 óra 30 perckor jelentette a sofőr az 112-es sürgősségi hívószámon, hogy balesetet szenvedett.
A helyszíni vizsgálat során a rendőrök megállapították, hogy egy 25 éves férfi, aki a 13A jelzésű országúton közlekedett Szováta felől Balavásár irányába,
A balesetben személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár keletkezett. A gépkocsivezetőt alkoholszondával is tesztelték, nem fogyasztott szeszes italt az ütközést megelőzően. A rendőrök kiérkezésekor a vadállat már elszaladt a baleset helyszínéről.
A vadásztársaság munkatársai csütörtökön nem találtak sem sérült, sem pedig elhullt medvét a környéken.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közölt adatai szerint júniusban 11 970 személynek folyósítottak különnyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónaphoz.
A szenátus kedden elfogadta a SAFE-program végrehajtásáról szóló sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.
Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint jelenleg egyetlen kormányalakítási forgatókönyv sem zárható ki, mivel a legfontosabb cél, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya legyen.
Ro-Alert figyelmeztetést adott ki kedden délután a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) Tulcea megye északi részének lakói számára, miután fennállt a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye.
Folytatódnak az Öreg-Duna-ágnál a csernavodai atomerőmű áramtermelésének folyamatosságát biztosító vízelterelési munkálatok – közölte kedden a Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szóvivője.
A kánikula miatt Hargita megyében csupán a Nagy-Homoród folyón korlátozták a vízfogyasztást egy gazdasági szereplőnek. Az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv intézkedése egyelőre nem érinti a lakossági fogyasztókat.
Nicușor Dan kedden bejelentette, hogy kihirdette a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvényeket.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy nem várhatók problémák a lakosság, a mezőgazdaság és a fuvarozók üzemanyag-ellátásában.
Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.
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