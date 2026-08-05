Medvét ütött el egy sofőr, a nagyvad el tudott menekülni a baleset helyszínéről

Medvével ütközött szerdára virradóra egy személygépkocsi Erdőszentgyörgyön, de a sérült állatot nem találták meg a vadászok.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A helyszíni vizsgálat során a rendőrök megállapították, hogy egy 25 éves férfi, aki a 13A jelzésű országúton közlekedett Szováta felől Balavásár irányába,

Mint a Maros megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk 0 óra 30 perckor jelentette a sofőr az 112-es sürgősségi hívószámon, hogy balesetet szenvedett.

Erdőszentgyörgy területén elütött egy medvét, amely váratlanul az úttestre szaladt.

A balesetben személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár keletkezett. A gépkocsivezetőt alkoholszondával is tesztelték, nem fogyasztott szeszes italt az ütközést megelőzően. A rendőrök kiérkezésekor a vadállat már elszaladt a baleset helyszínéről.

A vadásztársaság munkatársai csütörtökön nem találtak sem sérült, sem pedig elhullt medvét a környéken.