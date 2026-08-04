Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány

Fotó: Csató Andrea
Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint jelenleg egyetlen kormányalakítási forgatókönyv sem zárható ki, mivel a legfontosabb cél, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya legyen.
Az RMDSZ szenátora kedden a szenátusban újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a kormányalakításról szóló tárgyalások
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen kormányhatározatokat függesztenek fel a bíróságok, miközben a törvények elfogadásához rendkívüli parlamenti ülésszak összehívására van szükség – számol be az Agerpres.
Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ támogatna-e egy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződő kormányt, Tánczos úgy fogalmazott:
a döntés pedig attól függ, hogy a parlamenti pártok képesek-e egy mindenki számára elfogadható konstrukciót kialakítani.
Emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem kíván közösen kormányozni a PSD-vel, míg a PSD elutasítja a PNL-vel és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) való együttműködést. Emiatt a tárgyalások összetettek, ugyanakkor
„Jelenleg egyetlen változat sem zárható ki. Bármilyen megoldás szóba jöhet, mert a legfontosabb az, hogy teljes jogkörű kormányunk legyen” – fogalmazott Tánczos Barna. Hozzátette, hogy mind a PNL, mind a PSD rendelkezik saját javaslatokkal a politikai helyzet rendezésére, és várhatóan az államfőnek is megvan az elképzelése a kormányalakításról.
A szenátor szerint az új kormány augusztus utolsó hetében, legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat.
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A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
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