Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány

Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint jelenleg egyetlen kormányalakítási forgatókönyv sem zárható ki, mivel a legfontosabb cél, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya legyen.

Székelyhon 2026. augusztus 04., 20:052026. augusztus 04., 20:05

Az RMDSZ szenátora kedden a szenátusban újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a kormányalakításról szóló tárgyalások

várhatóan augusztus utolsó hetében gyorsulnak fel.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen kormányhatározatokat függesztenek fel a bíróságok, miközben a törvények elfogadásához rendkívüli parlamenti ülésszak összehívására van szükség – számol be az Agerpres. Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ támogatna-e egy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződő kormányt, Tánczos úgy fogalmazott:

jelenleg minden lehetséges megoldás nyitott,

a döntés pedig attól függ, hogy a parlamenti pártok képesek-e egy mindenki számára elfogadható konstrukciót kialakítani. Hirdetés Emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem kíván közösen kormányozni a PSD-vel, míg a PSD elutasítja a PNL-vel és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) való együttműködést. Emiatt a tárgyalások összetettek, ugyanakkor

a politikus bízik abban, hogy két héten belül körvonalazódhat a megoldás.