Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tánczos Barna szerint legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat az új kormány

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint jelenleg egyetlen kormányalakítási forgatókönyv sem zárható ki, mivel a legfontosabb cél, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya legyen.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 20:052026. augusztus 04., 20:05

Az RMDSZ szenátora kedden a szenátusban újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a kormányalakításról szóló tárgyalások

várhatóan augusztus utolsó hetében gyorsulnak fel.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen kormányhatározatokat függesztenek fel a bíróságok, miközben a törvények elfogadásához rendkívüli parlamenti ülésszak összehívására van szükség – számol be az Agerpres.

Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ támogatna-e egy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződő kormányt, Tánczos úgy fogalmazott:

jelenleg minden lehetséges megoldás nyitott,

a döntés pedig attól függ, hogy a parlamenti pártok képesek-e egy mindenki számára elfogadható konstrukciót kialakítani.

Hirdetés

Emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem kíván közösen kormányozni a PSD-vel, míg a PSD elutasítja a PNL-vel és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) való együttműködést. Emiatt a tárgyalások összetettek, ugyanakkor

a politikus bízik abban, hogy két héten belül körvonalazódhat a megoldás.

„Jelenleg egyetlen változat sem zárható ki. Bármilyen megoldás szóba jöhet, mert a legfontosabb az, hogy teljes jogkörű kormányunk legyen” – fogalmazott Tánczos Barna. Hozzátette, hogy mind a PNL, mind a PSD rendelkezik saját javaslatokkal a politikai helyzet rendezésére, és várhatóan az államfőnek is megvan az elképzelése a kormányalakításról.

A szenátor szerint az új kormány augusztus utolsó hetében, legkésőbb szeptember első hetében megalakulhat.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sávelválasztónak ütközött egy autó Csíkszereda kijáratánál
Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Fametszetektől a misszióig: négy évtized Gy. Szabó Béla örökségének szolgálatában
Fordított Sepsiszentgyörgyön a Kolozsvári U, kétgólos hátrányból jött vissza az FCSB (videóval)
A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Sávelválasztónak ütközött egy autó Csíkszereda kijáratánál
Székelyhon

Sávelválasztónak ütközött egy autó Csíkszereda kijáratánál
Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
Székelyhon

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Székely Sport

Neves klubokban játszott a Sepsi OSK új középhátvédje
Fametszetektől a misszióig: négy évtized Gy. Szabó Béla örökségének szolgálatában
Krónika

Fametszetektől a misszióig: négy évtized Gy. Szabó Béla örökségének szolgálatában
Fordított Sepsiszentgyörgyön a Kolozsvári U, kétgólos hátrányból jött vissza az FCSB (videóval)
Székely Sport

Fordított Sepsiszentgyörgyön a Kolozsvári U, kétgólos hátrányból jött vissza az FCSB (videóval)
A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Nőileg

A jog nem csak rideg szabályok gyűjteménye: morális döntések színtere is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 04., kedd

Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit

Ro-Alert figyelmeztetést adott ki kedden délután a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) Tulcea megye északi részének lakói számára, miután fennállt a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye.

Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit
Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit
2026. augusztus 04., kedd

Óvóhelyre küldték Tulcea megye északi részének lakóit
Hirdetés
2026. augusztus 04., kedd

Uszályok elsüllyesztésével emelnék a vízszintet a csernavodai erőműnél – videóval

Folytatódnak az Öreg-Duna-ágnál a csernavodai atomerőmű áramtermelésének folyamatosságát biztosító vízelterelési munkálatok – közölte kedden a Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szóvivője.

Uszályok elsüllyesztésével emelnék a vízszintet a csernavodai erőműnél – videóval
Uszályok elsüllyesztésével emelnék a vízszintet a csernavodai erőműnél – videóval
2026. augusztus 04., kedd

Uszályok elsüllyesztésével emelnék a vízszintet a csernavodai erőműnél – videóval
2026. augusztus 04., kedd

Még nem kell elzárni a csapokat, de már életbe lépett az első aszálykorlátozás Hargita megyében

A kánikula miatt Hargita megyében csupán a Nagy-Homoród folyón korlátozták a vízfogyasztást egy gazdasági szereplőnek. Az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv intézkedése egyelőre nem érinti a lakossági fogyasztókat.

Még nem kell elzárni a csapokat, de már életbe lépett az első aszálykorlátozás Hargita megyében
Még nem kell elzárni a csapokat, de már életbe lépett az első aszálykorlátozás Hargita megyében
2026. augusztus 04., kedd

Még nem kell elzárni a csapokat, de már életbe lépett az első aszálykorlátozás Hargita megyében
2026. augusztus 04., kedd

Kihirdette a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről rendelkező törvényt az elnök

Nicușor Dan kedden bejelentette, hogy kihirdette a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvényeket.

Kihirdette a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről rendelkező törvényt az elnök
Kihirdette a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről rendelkező törvényt az elnök
2026. augusztus 04., kedd

Kihirdette a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről rendelkező törvényt az elnök
Hirdetés
2026. augusztus 04., kedd

Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy nem várhatók problémák a lakosság, a mezőgazdaság és a fuvarozók üzemanyag-ellátásában.

Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban
Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban
2026. augusztus 04., kedd

Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban
2026. augusztus 04., kedd

Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől

Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.

Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől
Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől
2026. augusztus 04., kedd

Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől
2026. augusztus 04., kedd

Fokozódik a kánikula: első és másodfokú hőségriasztásokat adtak ki a székelyföldi megyékre

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.

Fokozódik a kánikula: első és másodfokú hőségriasztásokat adtak ki a székelyföldi megyékre
Fokozódik a kánikula: első és másodfokú hőségriasztásokat adtak ki a székelyföldi megyékre
2026. augusztus 04., kedd

Fokozódik a kánikula: első és másodfokú hőségriasztásokat adtak ki a székelyföldi megyékre
Hirdetés
2026. augusztus 04., kedd

Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy a hadsereg szakértői által végrehajtott robbantásos művelet eredményeként a Duna vízszintje 2 centiméterrel emelkedett a csernavodai atomerőmű környékén a hétfői szinthez képest.

Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően
Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően
2026. augusztus 04., kedd

Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően
2026. augusztus 04., kedd

Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják

Zárolták Ráduly István vagyonát – közleményben ismertette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a háromszéki prefektus elleni vádakat. Az ügyben a prefektus mellett másik két személy ellen is eljárás folyik.

Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják
Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják
2026. augusztus 04., kedd

Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják
2026. augusztus 04., kedd

Meddig apad még a Duna?

A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.

Meddig apad még a Duna?
Meddig apad még a Duna?
2026. augusztus 04., kedd

Meddig apad még a Duna?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!