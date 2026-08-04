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Nagyobb mozgásteret kapnának az állami intézmények a fel nem használt költségvetési pénzek felhasználásában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A szenátus kedden elfogadta a SAFE-program végrehajtásáról szóló sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 20:232026. augusztus 04., 20:23

A jogszabályjavaslatot 86 támogató és 35 ellenszavazattal, három tartózkodás mellett fogadták el.

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A jogszabályjavaslat lehetővé teszi a fontosabb állami intézmények számára, hogy a 2026-os költségvetésben korábban már más célokra elkülönített, de fel nem használt összegeket

felszabadítsák, és átcsoportosítsák sürgősebb kiadások fedezésére.

A tervezet korlátozza a pénz felhasználását: a felszabadított keretből nem lehet új beruházásokat finanszírozni, illetve más számlákra átirányítani, vagy a kormány központi tartalékalapjába utalni összegeket. A tervezetet a képviselőház vitatja meg döntő házként.

Belföld Gazdaság
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