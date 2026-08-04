Nagyobb mozgásteret kapnának az állami intézmények a fel nem használt költségvetési pénzek felhasználásában

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A jogszabályjavaslatot 86 támogató és 35 ellenszavazattal, három tartózkodás mellett fogadták el.

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A jogszabályjavaslat lehetővé teszi a fontosabb állami intézmények számára, hogy a 2026-os költségvetésben korábban már más célokra elkülönített, de fel nem használt összegeket