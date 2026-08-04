Még nem kell elzárni a csapokat, de már életbe lépett az első aszálykorlátozás Hargita megyében

Fotó: Olti Angyalka
A kánikula miatt Hargita megyében csupán a Nagy-Homoród folyón korlátozták a vízfogyasztást egy gazdasági szereplőnek. Az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv intézkedése egyelőre nem érinti a lakossági fogyasztókat.
2026. augusztus 04., 15:172026. augusztus 04., 15:17
2026. augusztus 04., 15:282026. augusztus 04., 15:28
A csapból egyelőre továbbra is zavartalanul folyik a víz Hargita megyében, miközben a szomszédos Maros megyében, főként a mezőségi településeken korlátozniuk kellett a vízfogyasztást, ugyanis a kánikulában jelentősen megnőtt a vízigény, és a hálózat nem bírta a terhelést.
Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához.
Viszont van egy kivétel Hargita megyében is, hiszen
Ez a korlátozás azonban csak egy halastó működtetőjét érintette, a gazdasági szereplőn kívül a lakosság számára nincs korlátozás bevezetve.
„Három lépcsőben lehet a vízkivételt korlátozni az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv alapján,
– ismertette a részleteket érdeklődésünkre a Hargita Megyei Olt Vízügyi Igazgatóság.
Hozzátették, az érintett vízhasználóval már az év elején egyeztetették, hogy aszály esetén milyen ütemben csökkenthető a vízkivétel. Ennek célja, hogy
Amennyiben a vízhozam tovább csökkenne, a korlátozás szigorúbb fokozatai is életbe léphetnek – tudtuk meg. A vízügy képviselői kihangsúlyozták, hogy
Arra is kitértek, hogy Hargita megye kedvezőbb helyzetben van több más megyénél, mivel viszonylag kevés felszíni vízkivétel történik, így a jelenlegi aszály hatása kevésbé jelentkezik az ivóvízellátásban.
Fotó: Borbély Fanni
A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató is megerősítette, hogy Hargita megyében jelenleg nincs lakossági vízfogyasztási korlátozás a kiszolgálási területükön, ugyanakkor
Lányi Kinga, a szolgáltató szóvivője elmondta, minden nyáron felhívják a figyelmet arra, hogy
Hozzátette, hogy az elmúlt években ugyan előfordult, hogy figyelmeztetni kellett a lakosságot a takarékos vízhasználatra, de tényleges fogyasztási korlátozást nem kellett eddig bevezetni.
A vízszolgáltató számára nincs jogszabályi előírás, hogy számszerűsítve mekkora vízhozamnál vagy tározószint elérésnél köteles korlátozni a lakossági vízfogyasztást. A döntést a szolgáltató szakmai mérlegelésére bízzák, az ő felelőssége az ivóvízellátás megfelelő biztosítása.
Hargita megyében egyelőre nem korlátozzák a vízfogyasztást a lakosság számára
Fotó: Tuchiluș Alex
Az országos vízgazdálkodási szinten azonban már létezik egy jogszabály, az 1996-ból származó 107-es számú vízügyi törvény (Legea apelor), amely kimondja, hogy ha aszály vagy más természeti ok miatt már nem biztosítható minden engedélyezett vízhasználó számára a szükséges vízmennyiség, akkor
. Ezeket az illetékes vízügyi igazgatóságok a fentebb is említett korlátozási terv (plan de restricții) alapján vezetik be.
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