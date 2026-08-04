Még nem kell elzárni a csapokat, de már életbe lépett az első aszálykorlátozás Hargita megyében

A kánikula miatt Hargita megyében csupán a Nagy-Homoród folyón korlátozták a vízfogyasztást egy gazdasági szereplőnek. Az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv intézkedése egyelőre nem érinti a lakossági fogyasztókat.

Barabás Hajnal 2026. augusztus 04., 15:172026. augusztus 04., 15:17 2026. augusztus 04., 15:282026. augusztus 04., 15:28

Hargita megyében jelenleg nincs lakossági vízfogyasztási korlátozás, miközben Maros megyében több mezőségi településen a kánikula miatt korlátozásokat vezettek be.

Hétfőtől a Nagy-Homoród folyón korlátozták a nyersvíz-kivételt, de ez csak egy halastó működtetőjét érinti, a lakosságot nem.

A Hargita Megyei Olt Vízügyi Igazgatóság szerint a háromlépcsős terv legenyhébb szigorítása van érvényben az ökológiai vízhozam biztosítása érdekében.

A Harvíz Rt. megerősítette, hogy szolgáltatási területén nincs korlátozás, de felelős vízhasználatra kéri a fogyasztókat, főként nagy vízigényű tevékenységeknél.

Az ANM kedden arra figyelmeztetett, hogy a következő napokban is kánikula várható Hargita megyében.

Hirdetés A csapból egyelőre továbbra is zavartalanul folyik a víz Hargita megyében, miközben a szomszédos Maros megyében, főként a mezőségi településeken korlátozniuk kellett a vízfogyasztást, ugyanis a kánikulában jelentősen megnőtt a vízigény, és a hálózat nem bírta a terhelést. korábban írtuk Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához. Viszont van egy kivétel Hargita megyében is, hiszen

a Nagy-Homoród folyón hétfőtől korlátozni kellett a nyersvíz-kivételt.

Ez a korlátozás azonban csak egy halastó működtetőjét érintette, a gazdasági szereplőn kívül a lakosság számára nincs korlátozás bevezetve. „Három lépcsőben lehet a vízkivételt korlátozni az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv alapján,

most a legenyhébb szigorítás van érvényben”

– ismertette a részleteket érdeklődésünkre a Hargita Megyei Olt Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, az érintett vízhasználóval már az év elején egyeztetették, hogy aszály esetén milyen ütemben csökkenthető a vízkivétel. Ennek célja, hogy

a folyóban mindig megmaradjon az úgynevezett ökológiai vízhozam, vagyis az a minimális vízmennyiség, amely az élővilág fennmaradásához szükséges.

Amennyiben a vízhozam tovább csökkenne, a korlátozás szigorúbb fokozatai is életbe léphetnek – tudtuk meg. A vízügy képviselői kihangsúlyozták, hogy

a jelenlegi intézkedések a lakossági fogyasztást egyelőre nem érintik.

Arra is kitértek, hogy Hargita megye kedvezőbb helyzetben van több más megyénél, mivel viszonylag kevés felszíni vízkivétel történik, így a jelenlegi aszály hatása kevésbé jelentkezik az ivóvízellátásban.

Fotó: Borbély Fanni

Felelős vízfogasztásra kérik a lakókat A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató is megerősítette, hogy Hargita megyében jelenleg nincs lakossági vízfogyasztási korlátozás a kiszolgálási területükön, ugyanakkor

továbbra is felelős vízhasználatra kérik a fogyasztókat.

Lányi Kinga, a szolgáltató szóvivője elmondta, minden nyáron felhívják a figyelmet arra, hogy

a nagy vízigényű tevékenységeket – például a medencék vagy dézsák feltöltését – lehetőleg ne a legnagyobb hőség idején végezzék.

Hozzátette, hogy az elmúlt években ugyan előfordult, hogy figyelmeztetni kellett a lakosságot a takarékos vízhasználatra, de tényleges fogyasztási korlátozást nem kellett eddig bevezetni. A vízszolgáltató számára nincs jogszabályi előírás, hogy számszerűsítve mekkora vízhozamnál vagy tározószint elérésnél köteles korlátozni a lakossági vízfogyasztást. A döntést a szolgáltató szakmai mérlegelésére bízzák, az ő felelőssége az ivóvízellátás megfelelő biztosítása.

Hargita megyében egyelőre nem korlátozzák a vízfogyasztást a lakosság számára Fotó: Tuchiluș Alex

Az országos vízgazdálkodási szinten azonban már létezik egy jogszabály, az 1996-ból származó 107-es számú vízügyi törvény (Legea apelor), amely kimondja, hogy ha aszály vagy más természeti ok miatt már nem biztosítható minden engedélyezett vízhasználó számára a szükséges vízmennyiség, akkor

ideiglenes vízhasználati korlátozásokat kell alkalmazni