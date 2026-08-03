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A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás

Két újabb marosvásárhelyi utcában teszik díjkötelessé a parkolást • Fotó: Haáz Vince

Két újabb marosvásárhelyi utcában teszik díjkötelessé a parkolást

Fotó: Haáz Vince

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Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.

Simon Virág

2026. augusztus 03., 18:592026. augusztus 03., 18:59

Marosvásárhelyen már márciusban arról döntött a közlekedésügyi bizottság, hogy lehetővé teszik, hogy két újabb utcában legyen fizetősek a parkolóhelyek. A helyi tanács múlt csütörtökön szavazott arról, hogy a Constantin Romanu Vivu és a Székely vértanúk utcában is fizetőssé teszik a parkolóhelyeket.

Sok a vendégautó

A városi parkolóhelyeket kezelő Piacigazgatóság indoklása szerint a környéken levő lakástulajdonosi társulások és

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lakók kérték, hogy tegyék fizetőssé a tömbházak közötti és az utcák mentén levő parkolóhelyeket.

Mindkét utca az orvosi egyetem és a nagy kórház környékén van, ahol nagyon sok egyetemista lakik, de orvosi rendelők is vannak, és sokan jönnek a sürgősségi klinikai kórházba is beteghez vagy konzultációra.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Emiatt a tömbházlakóknak nincs hol parkolniuk. A lakók azt remélik, hogy ha fizetőssé teszik a helyeket, akkor

lehetővé válik a parkoló járművek hatékonyabb ellenőrzése,

és nem fordul elő, hogy más megyékből érkező autók napokig vagy akár hetekig elfoglalják a parkolóhelyeket.

Mennyibe kerül az állomásozás?

A döntés értelmében 73 fizetős parkolóhelyet alakítanak ki a Székely Vértanúk utcában, valamint 102 parkolóhelyet a Constantin Romanu Vivu utcában. A besorolás szerint a 2-es övezethez tartoznak majd, ami azt jelenti, hogy háromféle parkolójegyet alkalmaznak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Fél órás parkolás esetén 2 lejt kell fizetni, egy óráért 3 lejt kérnek el, míg egy egész napi parkolásért 7 lejt kell fizetni. A lakók 268 lejért vehetnek éves bérletet, aki nem ott lakik, vagy nem hivatalosan lakik ott, az 669 lejért válthat éves bérletet.

A parkolóhelyek a táblák kihelyezése után válnak díjkötelessé.

Marosszék Marosvásárhely
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