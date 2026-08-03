A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás

Két újabb marosvásárhelyi utcában teszik díjkötelessé a parkolást
Fotó: Haáz Vince
Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.
Marosvásárhelyen már márciusban arról döntött a közlekedésügyi bizottság, hogy lehetővé teszik, hogy két újabb utcában legyen fizetősek a parkolóhelyek. A helyi tanács múlt csütörtökön szavazott arról, hogy a Constantin Romanu Vivu és a Székely vértanúk utcában is fizetőssé teszik a parkolóhelyeket.
A városi parkolóhelyeket kezelő Piacigazgatóság indoklása szerint a környéken levő lakástulajdonosi társulások és
Mindkét utca az orvosi egyetem és a nagy kórház környékén van, ahol nagyon sok egyetemista lakik, de orvosi rendelők is vannak, és sokan jönnek a sürgősségi klinikai kórházba is beteghez vagy konzultációra.
Fotó: Haáz Vince
Emiatt a tömbházlakóknak nincs hol parkolniuk. A lakók azt remélik, hogy ha fizetőssé teszik a helyeket, akkor
és nem fordul elő, hogy más megyékből érkező autók napokig vagy akár hetekig elfoglalják a parkolóhelyeket.
A döntés értelmében 73 fizetős parkolóhelyet alakítanak ki a Székely Vértanúk utcában, valamint 102 parkolóhelyet a Constantin Romanu Vivu utcában. A besorolás szerint a 2-es övezethez tartoznak majd, ami azt jelenti, hogy háromféle parkolójegyet alkalmaznak.
Fotó: Haáz Vince
Fél órás parkolás esetén 2 lejt kell fizetni, egy óráért 3 lejt kérnek el, míg egy egész napi parkolásért 7 lejt kell fizetni. A lakók 268 lejért vehetnek éves bérletet, aki nem ott lakik, vagy nem hivatalosan lakik ott, az 669 lejért válthat éves bérletet.
A parkolóhelyek a táblák kihelyezése után válnak díjkötelessé.
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