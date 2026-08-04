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Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően

• Fotó: Védelmi minisztérium

Fotó: Védelmi minisztérium

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Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy a hadsereg szakértői által végrehajtott robbantásos művelet eredményeként a Duna vízszintje 2 centiméterrel emelkedett a csernavodai atomerőmű környékén a hétfői szinthez képest, ami biztosítja az atomerőmű további működését.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 12:172026. augusztus 04., 12:17

2026. augusztus 04., 12:202026. augusztus 04., 12:20

A miniszter gratulált a Román Vízügyi Hatóságnak az ötletért, és leszögezte, a hétfői művelet további két nap működést jelent az atomerőmű számára.

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Rámutatott, bár a hidrológiai előrejelzések szerint a vízszintnek 2 centiméterrel csökkennie kellett volna Csernavodánál,

a sikeres művelet nyomán 2 centimétert emelkedett.

Az ügyvivő védelmi miniszter hétfőn közölte, hogy 180 kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe.

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Belföld
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