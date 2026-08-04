Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy a hadsereg szakértői által végrehajtott robbantásos művelet eredményeként a Duna vízszintje 2 centiméterrel emelkedett a csernavodai atomerőmű környékén a hétfői szinthez képest, ami biztosítja az atomerőmű további működését.

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A miniszter gratulált a Román Vízügyi Hatóságnak az ötletért, és leszögezte, a hétfői művelet további két nap működést jelent az atomerőmű számára.

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Rámutatott, bár a hidrológiai előrejelzések szerint a vízszintnek 2 centiméterrel csökkennie kellett volna Csernavodánál,