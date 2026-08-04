Enyhén nőtt a Duna vízszintje a csernavodai atomerőműnél a hétfői robbantást követően

Fotó: Védelmi minisztérium
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy a hadsereg szakértői által végrehajtott robbantásos művelet eredményeként a Duna vízszintje 2 centiméterrel emelkedett a csernavodai atomerőmű környékén a hétfői szinthez képest, ami biztosítja az atomerőmű további működését.
2026. augusztus 04., 12:172026. augusztus 04., 12:17
2026. augusztus 04., 12:202026. augusztus 04., 12:20
A miniszter gratulált a Román Vízügyi Hatóságnak az ötletért, és leszögezte, a hétfői művelet további két nap működést jelent az atomerőmű számára.
Rámutatott, bár a hidrológiai előrejelzések szerint a vízszintnek 2 centiméterrel csökkennie kellett volna Csernavodánál,
Az ügyvivő védelmi miniszter hétfőn közölte, hogy 180 kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe.
Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.
Zárolták Ráduly István vagyonát – közleményben ismertette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a háromszéki prefektus elleni vádakat. Az ügyben a prefektus mellett másik két személy ellen is eljárás folyik.
A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.
Közterekre, játszóterekre, parkokba helyezett ki ivókutakat a marosvásárhelyi városháza a kánikulára való tekintettel. Kedden Marosvásárhelyen narancssárga vészjelzés van érvényben, a 35 Celsius fokot is meghaladja a levegő hőmérséklete.
Az esti órákban, magasabb árakon importált elektromos energia közvetetten befolyásolni fogja az árakat az ősszel, de nem olyan mértékben, hogy jelentős áremelkedést okozzon – jelentette ki hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.
Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.
A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.
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