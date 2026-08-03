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Újabb 30 nappal meghosszabbították a korrupcióval gyanúsított konstancai ügyészek előzetes letartóztatását

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 20:162026. augusztus 03., 20:16

A döntés értelmében a befolyással üzérkedéssel, illetve hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsított ügyészek továbbra is vizsgálati fogságban maradnak. Az ügy országos visszhangot váltott ki májusban, amikor a korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak a konstancai ügyészségen is.

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Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

A vád szerint Gigi Ștefan 2025 decembere és 2026 májusa között több alkalommal összesen mintegy 110 ezer eurót és különféle javakat fogadott el olyan személyektől, akik büntető- vagy közigazgatási ügyek kedvező elintézésében reménykedtek.

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A nyomozók szerint

az ügyész befolyását ígérte ügyészeknél, rendőröknél, közintézmények alkalmazottainál, sőt azt is állította, hogy bírókra is hatással tud lenni.

A nyomozás egyik központi eleme egy április 8-i eset, amikor a gyanú szerint Ștefan 60 ezer eurót vett át az irodájában azért, hogy közbenjárjon egy büntetőügy kedvező elbírálásáért.

A házkutatások során az ügyész irodájában 100 ezer eurót, autójában pedig további 30 ezer eurót találtak a nyomozók.

A másik gyanúsított, Teodor Niță ellen hivatali visszaélésre való felbujtás miatt folyik eljárás. A vádhatóság szerint januárban

megpróbált nyomást gyakorolni a konstancai katasztrófavédelem egyik tisztjére,

hogy az ne szabjon ki szankciókat egy hozzá közel álló vállalkozás ellen. A két ügyészt még május közepén helyezték előzetes letartóztatásba, majd a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege felfüggesztette őket tisztségükből. A hétfői bírósági döntés újabb harminc nappal hosszabbítja meg a kényszerintézkedést, miközben a korrupciós ügy kivizsgálása tovább folytatódik.

Belföld Bűnügy
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