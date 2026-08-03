Újabb 30 nappal meghosszabbították a korrupcióval gyanúsított konstancai ügyészek előzetes letartóztatását

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Fotó: Olti Angyalka
Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.
A döntés értelmében a befolyással üzérkedéssel, illetve hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsított ügyészek továbbra is vizsgálati fogságban maradnak. Az ügy országos visszhangot váltott ki májusban, amikor a korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak a konstancai ügyészségen is.
Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.
A vád szerint Gigi Ștefan 2025 decembere és 2026 májusa között több alkalommal összesen mintegy 110 ezer eurót és különféle javakat fogadott el olyan személyektől, akik büntető- vagy közigazgatási ügyek kedvező elintézésében reménykedtek.
A nyomozók szerint
A nyomozás egyik központi eleme egy április 8-i eset, amikor a gyanú szerint Ștefan 60 ezer eurót vett át az irodájában azért, hogy közbenjárjon egy büntetőügy kedvező elbírálásáért.
A másik gyanúsított, Teodor Niță ellen hivatali visszaélésre való felbujtás miatt folyik eljárás. A vádhatóság szerint januárban
hogy az ne szabjon ki szankciókat egy hozzá közel álló vállalkozás ellen. A két ügyészt még május közepén helyezték előzetes letartóztatásba, majd a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege felfüggesztette őket tisztségükből. A hétfői bírósági döntés újabb harminc nappal hosszabbítja meg a kényszerintézkedést, miközben a korrupciós ügy kivizsgálása tovább folytatódik.
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