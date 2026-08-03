Újabb 30 nappal meghosszabbították a korrupcióval gyanúsított konstancai ügyészek előzetes letartóztatását

Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A döntés értelmében a befolyással üzérkedéssel, illetve hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsított ügyészek továbbra is vizsgálati fogságban maradnak. Az ügy országos visszhangot váltott ki májusban, amikor a korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak a konstancai ügyészségen is.

korábban írtuk Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

A vád szerint Gigi Ștefan 2025 decembere és 2026 májusa között több alkalommal összesen mintegy 110 ezer eurót és különféle javakat fogadott el olyan személyektől, akik büntető- vagy közigazgatási ügyek kedvező elintézésében reménykedtek.

Hirdetés

A nyomozók szerint