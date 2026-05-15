Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

Székelyhon 2026. május 15., 12:392026. május 15., 12:39

A legfőbb ügyészség pénteken nevek említése nélkül közölte, hogy csütörtökön rendelték el a büntetőeljárás megindítását és a két ügyész 24 órás őrizetbe vételét. Az egyiket folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedéssel, a másikat hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítják. Az Agerpres értesülései szerint Gigi Ștefanról és Teodor Nițáról van szó. Hirdetés A nyomozók szerint az első gyanúsított 2026. április 8-án

mintegy 60 ezer eurót vett át egy személytől az irodájában.

Az ügyész pénzért cserébe megígérte: befolyásával élve ráveszi egy alárendelt intézményben dolgozó munkatársát, hogy egy büntetőügyben kedvező döntést hozzon. A legfőbb ügyészség szerint a gyanúsított a pénz átvétele után azt is állította, hogy bírókra is van befolyása, és el tudja azt is intézni, hogy két polgári perben kedvező ítélet szülessen. A közlemény szerint 2025 decembere és 2026 májusa között az ügyész több alkalommal

összesen mintegy 110 ezer eurót és különféle javakat fogadott el