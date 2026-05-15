Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik
Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.
A legfőbb ügyészség pénteken nevek említése nélkül közölte, hogy csütörtökön rendelték el a büntetőeljárás megindítását és a két ügyész 24 órás őrizetbe vételét. Az egyiket folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedéssel, a másikat hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítják. Az Agerpres értesülései szerint Gigi Ștefanról és Teodor Nițáról van szó.
A nyomozók szerint az első gyanúsított 2026. április 8-án
Az ügyész pénzért cserébe megígérte: befolyásával élve ráveszi egy alárendelt intézményben dolgozó munkatársát, hogy egy büntetőügyben kedvező döntést hozzon.
A legfőbb ügyészség szerint a gyanúsított a pénz átvétele után azt is állította, hogy bírókra is van befolyása, és el tudja azt is intézni, hogy két polgári perben kedvező ítélet szülessen.
A közlemény szerint 2025 decembere és 2026 májusa között az ügyész több alkalommal
olyan személyektől, akik büntetőeljárásokban vagy közigazgatási perekben kérték a közbenjárását.
A vádhatóság szerint a pénzért és javakért cserébe a befolyását használta fel vagy ennek felhasználását ígérte ügyészeknél, rendőröknél, közintézmények alkalmazottainál és más döntéshozóknál azért, hogy
eljárásokat gyorsítsanak fel,
kedvező döntéseket hozzanak,
beavatkozzanak büntetőügyekbe,
elősegítsék a vezetői engedély visszaszerzését, szakmai áthelyezéseket, engedélyek és iratok kiadását, illetve egyes beruházások támogatását.
A legfőbb ügyészség szerint a második gyanúsított január 15-én, két tanú jelenlétében próbált nyomást gyakorolni a konstancai katasztrófavédelem egyik tisztjére. Azt akarta elérni, hogy a hatóság ne szabjon ki szankciókat egy hozzá közel álló személy cége ellen.
Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.
Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.
Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.
A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.
Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.
Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania.
Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.
szóljon hozzá!