Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő

Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.
Simion Dan-Octavian tájékoztatása szerint a gyanúsítottat azért tartották fogva Gyulafehérváron, mert a nagyszebeni fogda felújítás alatt áll – írja az Agerpres.
A gyulafehérvári ítélőtábla február végén elutasította a nő fellebbezését, így előzetes letartóztatásban maradt.
Az ügyészség szerint a nő a bűncselekmény elkövetése után eladta az örökölt javak egy részét, majd Dubajba utazott. Onnan azért tért vissza Nagyszebenbe, hogy értékesítsen egy házat, ekkor fogták el. A feltételezett gyilkosságot 2024 júniusában követték el az ápolónővel.
Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.
