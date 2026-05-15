Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő

Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.

Simion Dan-Octavian tájékoztatása szerint a gyanúsítottat azért tartották fogva Gyulafehérváron, mert a nagyszebeni fogda felújítás alatt áll – írja az Agerpres.

A gyulafehérvári ítélőtábla február végén elutasította a nő fellebbezését, így előzetes letartóztatásban maradt.